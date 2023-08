Pielęgnacja na jesień 2023. Zadbaj o siebie. Postaw na działanie przeciwstarzeniowe oraz kompleksową regenerację

Oczyszczanie to podstawa o każdej porze roku

Oczyszczanie skóry to podstawa. Sam demakijaż to za mało, należy również oczyścić skórę z zanieczyszczeń, które "zebrała" w ciągu dnia. Szczoteczka LUNA od marki FOREO genialnie oczyści skórę oraz sprawi, że będzie ona bardziej promienna i zdrowsza. Wykorzystuje ona impulsy T-SonicTM i aksamitnie miękkie wypustki silikonowe do usuwania zabrudzeń z porów. Potwierdzono klinicznie, że przyrząd usuwa 99% brudu, tłuszczu i pozostałości makijażu oraz jest 35 razy bardziej higieniczny, niż szczotki z włosiem nylonowym.3 rodzaje szczoteczek - do cery zbilansowanej, wrażliwej lub mieszanej. Tryb czyszczenia łagodny, zwykły i głęboki - do różnych obszarów twarzy i szyi. 16 poziomów intensywności impulsów T-SonicTM. 100% użytkowników zgłasza bardziej odświeżoną i promienną skórę.

i Autor: Materiały prasowe FOREO

Ujędrnianie niczym u profesjonalistów

FOREO BEAR to najbardziej zaawansowany na rynku sposób na uzyskanie wyraźnie zarysowanych kości policzkowych, bez inwazyjnych zabiegów. BEAR wykorzystuje mikroprądy i masaż T-Sonic, aby poprawić mikrokrążenie i drenaż limfatyczny, dostarczając składniki odżywcze do komórek skóry i wyeliminować toksyny. Udowodniono klinicznie, że redukuje zmarszczki, drobne linie, poprawia jędrność i elastyczność skóry w ciągu zaledwie jednego tygodnia. Według badań klinicznych, 90% użytkowników BEAR™ zauważa rezultaty już po jednym tygodniu: 98% potwierdza zdrowszą, mniej opuchniętą skórę, 93% użytkowników potwierdza mniejszą widoczność kurzych łapek, a aż 98% poleciłoby BEAR™ znajomemu.

i Autor: Materiały prasowe FOREO

Zadbaj o skórę wokół oczu

IRIS 2 od FOREO jest nieinwazyjnym, szybkim, skutecznym i ultra-higienicznym urządzeniem do masażu okolic oczu. Za pomocą 60-sekundowego zabiegu sprawia, że okolice oczu wyglądają na wypoczęte. Jest 3,5-krotnie skuteczniejsze w zmniejszaniu worków pod oczami, a 84% klientów zgłasza bardziej odświeżony wygląd okolic oczu.

i Autor: materiały prasowe