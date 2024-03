Pielęgnacja z czułością dla skóry, z troską o planetę

Ten lakier do paznokci to najgorszy wybór dla kobiet po 50-tce. Kolor, który podkreśli każdą zmarszczkę. Eleganckie kobiety unikają tego lakieru do paznokci

Każda nasza decyzja – także pielęgnacyjna – nie pozostaje obojętna dla środowiska naturalnego. Ślad ekologiczny, który pozostawia po sobie każdy z nas jest coraz większy. Dokonując niewielkich zmian w codziennym życiu możemy przyczynić się do wielkich rzeczy. tołpa.® pure trends w pełni wykorzystuje potencjał naturalnych składników aktywnych dla piękna skóry. W linii znajdziemy składniki, które są doceniane od bardzo dawna w kosmetologii czy w ajurwedzie, a także te polecane przez specjalistów od zdrowego odżywiania. Czyste, przebadane alergologicznie receptury gwarantują bezpieczeństwo nawet dla bardzo wrażliwej skóry.

ONE PLANET, ONE CHANCE

Przed społeczeństwem stoi 5 wyzwań środowiskowych, które będą miały bezpośredni wpływ na przyszłość planety:

#1 PRODUKCJA ODPADÓW – w tym problem odpadów z plastiku, których rozkład trwa wiele pokoleń

#2 JAKOŚĆ POWIETRZA – rosnące zanieczyszczenie powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia

#3 KRYZYS WODNY – kurczące się zasoby słodkiej wody

#4 KATASTROFA KLIMATYCZNA – wzrost temperatury atmosfery wynikający z emisji gazów cieplarnianych

#5 KATASTROFA ŚRODOWISKOWA– degradacja środowiska, zubożenie bioróżnorodności i zniszczenie ekosystemów

PIĘKNA SKÓRA, CZYSTE SUMIENIE

Linia tołpa.® pure trends to pielęgnacja, która dzień po dniu przyczynia się dla urody, bez szkody dla środowiska:

#minimum 95% składników pochodzenia naturalnego – bez parabenów, SLS-ów, silikonów, sztucznych barwników

#przyjazne dla wegan –kosmetyki nie zawierają składników pochodzenia zwierzęcego

#nie testowane na zwierzętach - żadne zwierzaki nie cierpiały przy ich powstawaniu

#niebarwione opakowania pochodzące z recyklingu - słoik, butelka z odnawialnych materiałów, karton z makulatury

#lżejsze zamknięcia tubek - 2 produkty lżejsze aż o 33% od standardowych

#materiał etykiety z trzciny cukrowej - 95% z etanolu z trzciny cukrowej z certyfikatem "I AM GREEN”

tołpa.® pure trends

super fruits

Linia pure trends super fruits dla skóry, która potrzebuje intensywnego nawilżenia i rozświetlenia. Inspirowana składnikami z nurtu super food, które pomagają odzyskać naturalne piękno, eliminując szary koloryt skóry i objawy jej zmęczenia . Te silne antyoksydanty neutralizują wolne rodniki, a skóra odzyskuje zdrowy koloryt i elastyczność. Acerola, znana także jako wiśnia z Barbados, przybyła w nasze strony z odległej Ameryki Środkowej. Ceniona jest szczególnie za ukrytą w jej miąższu wyjątkowo dużą zawartość witaminy C i minerałów. Jest ona też silnym antyoksydantem, który jednocześnie nawilża i uelastycznia skórę. Dlatego acerola szczególnie polecana jest do pielęgnacji skóry zmęczonej. Neutralizuje wolne rodniki odpowiedzialne za starzenie się skóry. Wzmacnia naczynia krwionośne oraz stymuluje syntezę kolagenu, przez co przyspiesza ich odnowę.

Ekstrakt z owoców czarnej borówki działa odżywczo, antyoksydacyjnie. Wygładza, rozjaśnia i ujędrnia skórę. Stosuje się go również w pielęgnacji skóry trądzikowej, ponieważ wykazuje także działanie antybakteryjne.

Elżbieta Denes, kierownik działu rozwoju formulacji TORF Corporation stwierdza, że tołpa.® pure trends to linia, która z jednej strony podąża za trendami kosmetycznymi, ale jednak z wielką uważnością przygląda się również wpływowi każdego elementu kosmetyku na naszą planetę. „Trendy wykorzystane w recepturach to przede wszystkim czyste składy zgodnie ze strategią marki tołpa.®, ale i wykorzystanie naturalnych składników kojarzonych ze zdrowym odżywianiem, czyli „superfoods”. To co jemy, co dobre dla naszego organizmu, dzięki zawartość witamin, minerałów czy kwasów omega 3,6 i 9 jest też idealne dla naszej skóry. Dlatego też w linii korzystamy z borówki o antyoksydacyjnym działaniu, bogactwie witaminy C z maliny i róży czy też nowości - banana. Zależało nam, aby nowe produkty z linii tołpa.® pure trends happy mood z kwiatem bananowca i nie tak oczywistym zapachem banana sprawiały, że z radością witamy dzień. Wraz z Ewą Nowak, Managerem Produktu, zależało nam, aby stworzyć kosmetyki o kolorze i zapachu świeżo rozgniecionego owocu banana. Oprócz zapachu warto zwrócić uwagę na zaskakujące konsystencje: mgiełka, suflet, olejkowe serum. Takie receptury to nie tylko bezpieczeństwo i skuteczność, ale dobre samopoczucie i bananowy uśmiech przez cały dzień.”

Ewa Nowak dodaje: tworząc linię tołpa.® pure trends zobowiązaliśmy się do zmaksymalizowania ekologicznego podejścia. Chcemy ograniczać negatywny wpływ na środowisko na wielu etapach życia produktu. Od opakowań aż po recykling i edukację: kartoniki w 83% powstają z makulatury z certyfikatem FSC®, co oznacza mniej wyciętych drzew i nowych odpadów kartonowych; słoiczki i butelki są w 100% z plastiku z recyklingu = mniej nowych odpadów plastikowych, a etykiety z materiału w 100% z surowców odnawialnych. Chcemy być eko-nośni ”

i Autor: Materiały prasowe tołpa

