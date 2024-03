Marka Levi’s® startuje z kampanią Live in Levi’s® na rok 2024 z nowym filmem tanecznym i globalnym castingiem!

Ten lakier do paznokci to najgorszy wybór dla kobiet po 50-tce. Kolor, który podkreśli każdą zmarszczkę. Eleganckie kobiety unikają tego lakieru do paznokci

Sercem kampanii jest film "The Floor Is Yours", w którym taniec staje się metaforą życia i świadectwem, że każdy moment ma znaczenie. Kampania stworzona została w reżyserii Omara Jonesa i choreografii Sherrie Silver, a opowiada o historii grupy przyjaciół, uwięzionych w konwencjonalnym, nieruchomym świecie, dopóki jedna osoba nie odważy się ruszyć i przełamać schematy. Wszystko to podkreślone jest przez nową, kolekcję Levi’s®, która doskonale komponuje się z energią i dynamiką tańca. W filmie usłyszymy utwór od Kaytranady z gościnnym udziałem Channel Tres, który nie został jeszcze do tej pory nigdzie opublikowany.

Marka Levi’s® idzie o krok dalej, otwierając drzwi do globalnej społeczności przez inicjatywę #LevisOpenCall. To unikalna okazja dla tancerzy i entuzjastów ruchu z całego świata, aby stać się częścią nowego teledysku artysty Kaytranady do nieopublikowanego jak dotąd utworu. Niezależnie od doświadczenia czy pochodzenia, każdy ma szansę dołączyć do tego ekscytującego projektu, celebrującego różnorodność, odwagę i kreatywność.

„Jako marka, która stoi za ruchem i postępem, kampania Live in Levi’s® na rok 2024 jest całkowicie poświęcona promowaniu ludzi, którzy robią rzeczy na swój własny sposób i pchają kulturę do przodu,” mówi Kenny Mitchell, dyrektor ds. marketingu marki Levi’s® w Levi Strauss & Co. „Chcieliśmy użyć tej kampanii, aby inspirować działaczy i osoby kochające ruch z całego świata, aby wkroczyli na parkiet. Jesteśmy dumni, że możemy współpracować z niezwykle utalentowanym Kaytranadą i nie możemy się doczekać, aby zobaczyć, jak ludzie odpowiedzą na to wezwanie.”

Aby wziąć udział w castingu #LevisOpenCall! Należy opublikować swoje wideo z tańcem na TikToku lub Instagramie, używając hasztagu kampanii, lub zgłosić się przez dedykowaną stronę castingową. Wybrane osoby nie tylko będą miały szansę wystąpić w teledysku, ale także otrzymają wynagrodzenie i zostaną zaproszone do udziału w produkcji, co jest dowodem na zaangażowanie marki w wspieranie artystów i twórców. Casting rozpoczyna się 25 marca 2024 r. i trwać będzie do 15 kwietnia 2024 r. Aby wziąć udział w castingu, uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat.

Nie czekaj! Wejdź na parkiet z Levi’s® i bądź częścią czegoś, co przenosi modę i kulturę na zupełnie nowy poziom. To nie tylko szansa na bycie w centrum uwagi, ale przede wszystkim na wyrażenie siebie i łączenie się z innymi, którzy tak jak Ty, wierzą w siłę ruchu i pasji.