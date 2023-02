i Autor: Getty Images

Pielęgnacja zgodna z naturą o Twoim rytmem

Życie w zgodzie ze sobą i światem to fundament szczęścia i poczucie wewnętrznego spokoju. Taka myśl towarzyszyła marce my’BIO przy opracowywaniu linii kosmetyków bogatych w roślinne, zaawansowane składniki aktywne charakterystyczne dla ekologicznych regionów świata. Poznaj sekret morskich głębin i moc ekstraktu z alg błękitnych zamkniętą w energizującym bio-żelu pod prysznic, wygładzającym bio-balsamie do ciała, regenerującym bio-kremie do rąk oraz zmiękczającym bio-kremie do stóp. Już teraz czerp z natury to co najlepsze!