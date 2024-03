Pielęgnacyjny strzał w dziesiątkę!

Retinol ma udowodnione działanie odmładzające i głównie w tym celu wykorzystywany jest w kosmetykach. Warto jednak pamiętać, że przynosi korzyści nie tylko skórze dojrzałej, widocznie spłycając nawet głębokie zmarszczki, ale i młodej, opóźniając skutki starzenia. Czy można pokusić się więc o stwierdzenie, że wprowadzenie retinolu do codziennej rutyny pielęgnacyjnej to strzał w dziesiątkę?

10 x TAK dla retinolu!

Znalezienie dziesięciu argumentów za tym, że retinol to must-have w pielęgnacji, naprawdę nie jest trudne. Ten jeden składnik jednocześnie pomaga przyspieszać procesy odnowy skóry, wyrównuje jej teksturę, ujędrnia i uelastycznia, ujednolica koloryt i rozjaśnia przebarwienia. Ponadto spłyca nawet głębokie zmarszczki, reguluje pracę gruczołów łojowych, minimalizuje widoczność porów i delikatnie złuszcza martwe komórki. Co ważne, przy odpowiedniej formule, nie wysusza i nie podrażnia, a wraz z ochroną SPF może być stosowany cały rok. Należy jednak pamiętać, że złotą zasadą stosowania kosmetyków z retinolem jest odpowiednie zbudowanie tolerancji na ten składnik. Oznacza to, że retinol wprowadzamy do pielęgnacji stopniowo, jednocześnie pamiętając o wysokiej fotoprotekcji.

Neutrogena® Retinol Boost

Niezwykła skuteczność produktów z nowej linii Neutrogena® Retinol Boost wynika z unikalnego składu, łączącego czysty retinol z wyciągiem z mirtu oraz kwasem hialuronowym. Taka formuła minimalizuje ryzyko podrażnień skóry, w tym zaczerwieniania i wysuszenia. Ekstrakt z liści mirtu zwyczajnego łagodzi podrażnienia, dając jednocześnie wrażenie bardziej jędrnej i napiętej skóry. Ma ponadto udowodnione naukowo działanie polegające na pięciokrotnym zwiększaniu bioaktywności retinolu w porównaniu z samym czystym retinolem**. Natomiast kwas hialuronowy wzmacnia barierę ochronną i zapobiega utracie wody oraz zabezpiecza skórę przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych. Stanowi również istotny element macierzy międzykomórkowej, tworzonej przez włókna kolagenowe i elastynowe. To one decydują o tym, że skóra jest jędrna, elastyczna, gładka i wygląda młodo. Kremowa formuła produktów doskonale się wchłania i nie pozostawia tłustego filmu, a specjalne opakowania chronią cenne składniki i pozwalają utrzymać ich stabilność.

Rutyna odmładzająca od Neutrogena®

Neutrogena® Retinol Boost to seria 4 kosmetyków z czystym retinolem, które można ze sobą łączyć, tworząc dopasowaną do swoich potrzeb rutynę odmładzającą. Aby zminimalizować ryzyko podrażnień, ważne jest zbudowanie tolerancji na ten składnik. Na początku aplikuj produkty z retinolem 2-3 razy w tygodniu, następnie do drugi dzień, docelowo możesz je stosować codziennie.

Czysty retinol od Neutrogena®

Neutrogena® Retinol Boost to rozbudowana seria z czystym retinolem, o różnych poziomach stężenia, o komplementarnym działaniu, z łatwą aplikacją i bezpiecznymi opakowaniami.

Retinol Boost Przeciwstarzeniowy Krem Na Dzień SPF 15 (0,1% czystego retinolu) to lekki krem nawilżający, który ma formułę idealną pod makijaż i szybko się wchłania. Działa na widoczne oznaki starzenia się skóry i zapewnia podstawową ochronę przed fotostarzeniem. Pozostawia skórę nawilżoną, odżywioną i bardziej jędrną, a także skutecznie zabezpieczoną przed promieniowaniem UVA/UVB. Uwaga: kuracja z retinolem wymaga dodatkowej fotoprotekcji w postaci preparatu z filtrem SPF 50.

Retinol Boost Przeciwstarzeniowy Krem Na Noc (0,1% czystego retinolu) to lekki nawilżający krem stworzony z myślą o wieczornej pielęgnacji – działa przeciwstarzeniowo i regenerująco na skórę. Skutecznie niweluje widoczność nawet głębokich zmarszczek i wypełnia je od wewnątrz.

Retinol Boost Serum Przeciwstarzeniowe (0,05% czystego retinolu) natychmiast wygładza skórę, redukując widoczność zmarszczek i wyrównując nierówności. Idealne do stosowania samodzielnie przy wprowadzaniu retinolu do rutyny pielęgnacyjnej albo pod krem na noc z linii Retinol Boost, by wzmocnić jego działanie.

Retinol Boost Krem Pod Oczy (0,02% czystego retinolu) to lekki, bezzapachowy krem, który sprawia, że kurze łapki stają się mniej widoczne, a skóra staje się bardziej napięta. Poprawia jej wygląd zapewniając odpowiednie nawilżenie i odżywienie.

