Bajeczny podkład do twarzy z promocji Rossmanna odmłodzi cerę w minutę. Kosztuje 9 zł, a kobiety rozpływają się z zachwytu. "Tani, a dobry"

Kryjący podkład do twarzy z Rossmanna

Promocje w Rossmannie to doskonała okazja, aby uzupełnić swoją kosmetyczkę o ulubione i sprawdzone kosmetyki do makijażu w znacznie niższych cenach. Jednym z hitów najnowszych promocji Rossmanna jest kryjący podkład do twarzy marki Bielenda, który obecnie jest dostępny wyłącznie w tej drogerii. W doskonały sposób poprawia wygląd cery mieszanej i tłustej, dając jej aksamitne wykończenie. Krający podkład Bielenda zawiera innowacyjne połączenie pigmentów i składników pudrowych, które znakomicie poprawia odcień skóry, tuszuje wszelkie niedoskonałości, przebarwienia, a także drobne zmarszczki. Z pewnością ogromną zaletą kryjącego fluidu Bielenda Make-Up Academie Cover jest fakt, że z łatwością dopasowuje się do cery, dając jej naturalny efekt, bez obciążenia. Podkład zawiera witaminę B3, która reguluje wydzielanie sebum, ogranicza błyszczenie i zmniejsza widoczność porów. Z pewnością na duży plus zasługuje konsystencja tego podkładu z Rossmanna. Jest lekka i nietłusta, a idealnie adaptuje się do światła i kształtu twarzy, gwarantując jednolity efekt na twarzy.

Podkład w promocji Rossmanna kosztuje 9 zł

Podkład do twarzy Bielenda Cover jest dostępny teraz w promocji Rossmanna i kosztuje 9,99 zł. Ta cena z pewnością ucieszy wiele kobiet, które od dawna go używają i dosłownie nie mogą wyjść z zachwytu.

"Tani i dobry. Stwierdzam, że jest to jeden z najlepszych drogeryjnych podkładów"

"Jest niesamowity! Nie wysusza, nie podkreśla skórek i porów. Kryje naprawdę porządnie nawet duże i wypukłe niedoskonałości"

"Podkład jest bardzo przyjemny, ma bardzo dobre krycie, super się go rozprowadza na twarzy. Trzyma się przez wiele godzin i ma lekką konsystencję"

"Lekki podkład za śmiesznie niską cenę"

- piszą zachwycone podkładem z promocji Rossmanna internautki.

i Autor: Rossmann Podkład Bielenda w Rossmannie za 9,99 zł