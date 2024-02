Podstawowa pielęgnacja dla każdego

Masz już pełną kolekcję kosmetyków, ale żaden z nich do końca nie spełnia Twoich oczekiwań? Nie wiesz już który z nich działa, a który nie? Twoja skóra jest zmęczona ciągłymi zmianami i kolejnymi składnikami aktywnymi? Skinimalizm może być idealnym rozwiązaniem na te problemy. Jego magia polega na tym, by skutecznie nawilżyć cerę w bardzo prostej pielęgnacji.

Czym jest Skinimalizm?

Skinimalizm określany jest jako filozofia slow beauty, czyli spokojne, powolne i minimalistyczne podejście do pielęgnacji. To nic nowego, to po prostu powrót do korzeni. Znały go już nasze mamy i babki. Wbrew pozorom nie chodzi tutaj, aby jeszcze bardziej skupić się na sobie i na wyborze kolejnych skomplikowanych procedur pielęgnacyjnych. Slow beauty zakłada, że nadmiar składników w kosmetykach, a także ich za duża ilość, to nie jest to, co nam jest potrzebne. Im mniej, tym lepiej. Chodzi o unikanie presji dotyczącej ciągłych zmian, pogoni za nowościami, docenienie stałości i prostoty pielęgnacji oraz przede wszystkim skupianie się na podstawowych potrzebach naszej skóry.

Kroki prostej pielęgnacji

Produkt oczyszczający,

Produkt bazowy nawilżający,

Produkt o zintensyfikowanym działaniu, odpowiadający na główną potrzebę skóry – maska lub serum.

Sekretem wypielęgnowanych, dobrze nawilżonych i zdrowych cer jest regularność tych 3 kroków pielęgnacyjnych.

Zalety podejścia

Skinimalizm ma same plusy – jest skuteczny, oszczędza nasz czas, wprowadza porządek pielęgnacyjny i jest olbrzymią ulgą dla portfela.

KROK #1 – OCZYSZCZANIE

NIVEA Płyn Micelarny Odświeżający - cera normalna i mieszana

Odświeżająca formuła z Kompleksem Aminokwasowym i Witaminą E.

Wzbogacona o oczyszczające micele.

Bez kompozycji zapachowych. Tolerancja dla skóry i oczu potwierdzona dermatologicznie i okulistycznie.

Skutecznie usuwa makijaż, zanieczyszczenia i brud za pomocą kilku delikatnych jak piórko pociągnięć wacika.

Łagodnie oczyszcza skórę.

KROK #2 – NAWILŻANIE

NIVEA ODŚWIEŻAJĄCY KREM NA DZIEŃ 24H NAWILŻENIA

Formuła wegańska - bez składników pochodzenia zwierzęcego.

Formuła nie zawiera mikroplastiku.

Intensywnie nawilża do 24 godzin, przywracając naturalną równowagę i poziom nawilżenia skóry.

Odświeża i wypełnia skórę szybko wchłaniającym się nawodnieniem.

Chroni skórę przed oddziaływaniem promieni słonecznych dzięki SPF15.

KROK #3 – INTENSYFIKACJA DZIAŁANIA POD KĄTEM GŁÓWNEJ POTRZEBY SKÓRY

SKIN MOISTURE MASKA W PŁACHCIE Z SERUM NAWILŻAJĄCYM

10 minutowa maska w płachcie z serum hialuronowym i aloesem dająca natychmiastowy efekt nawilżenia skóry. Aby zapewnić skórze zdrowy wygląd, najlepiej stosować maskę dwa razy w tygodniu, a dla jeszcze przyjemniejszego efektu można umieścić ją w lodówce przed użyciem.

Maska wykonana w 100% z materiału pochodzącego z włókien roślinnych.

Zapewnia skórze intensywne nawilżenie, redukując oznaki suchej skóry.

Odświeża i relaksuje skórę, nadając jej świeży wygląd.

Wygładza skórę i nadaje jej miękkości.

