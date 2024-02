Pokochaj siebie. Sephora rusza z nową, globalną kampanią

Zamiast do ciasta nakładam to na włosy. Już po miesiącu włosy są zauważalnie zagęszczone. Domowa maseczka na wypadające i cienkie włosy

„Jako globalny lider rynku kosmetycznego premium na świecie, Sephora od wielu lat w istotny sposób wpływa na tę branżę, wielokrotnie też na nowo definiując oblicze piękna. Nowe hasło jest kluczowym filarem pozycjonowania marki Sephora w Ameryce Północnej i pomogło ukształtować na nowo kategorię premium kosmetyków w tym regionie. Adaptując je dla Sephora na całym świecie, potwierdzamy naszą unikatową wizję piękna, która czerpie swoją siłę z wyrażania różnorodności, unikalności, ale także z przynależności do wspierającej społeczności. Chcemy inspirować wszystkich tych, którzy ją tworzą: 160 milionów członków naszego programu lojalnościowego na całym świecie, setki naszych marek partnerskich, a także 50 tysięcy naszych pracowników” - mówi Guillaume Motte, Prezes i CEO marki Sephora.

„Kampania We Belong to Something Beautiful, która początkowo wystartowała w Ameryce Północnej w 2019 r., stała się czymś znacznie więcej, niż tylko hasłem marki. Zainspirowała konkretne działania: od przekształcenia naszych doświadczeń w sklepie, po rozszerzenie asortymentu oferowanych produktów. Każda kultura ma swoją specyfikę, ale wierzymy, że inkluzywność jest uniwersalną wartością dla ludzkości. Stawiamy sobie wyzwanie, by wspierać ją na całym świecie”, dodaje Deborah Yeh, Globalny Dyrektor Marketingu w Sephora.

Hasło obrazujące wartości wspierane i promowane przez markę Sephora, jest obecnie wdrażane w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji w ramach nowej wciągającej kampanii, wyprodukowanej wspólnie z agencją BETC. Kampania redefiniuje rolę lustra, często uznawanego za obiekt służący do oceniania i osądu, jako naszego sprzymierzeńca. Lustro, w kampanii Sephora staje się życzliwym i pozytywnie nastawionym świadkiem wspólnej celebracji wszelkich formy piękna.

Reżyserowanie tej kampanii marka SEPHORA powierzyła kobiecej społeczności: reżyserce Stefanie Soho i fotografce Liz Collins, które uchwyciły momenty wycięte ze scen filmowych, ale także z różnych, czasami bardziej intymnych momentów w życiu, pokazując, że wszystkie lustra mogą stać się sprzymierzeńcami naszej codzienności. Film przedstawia serię urywków z życia, w których postaci łączą się i nawiązują więź poprzez świat różnorodnego piękna.

Sylvie Moreau, Prezes EME w Sephora, powiedziała: „W tej kampanii chcieliśmy podkreślić fundamentalną wartość dla marki Sephora: piękno rozkwita dzięki różnorodności i pewności. Pewności, która płynie z wewnątrz, a także pewności, która pochodzi z nawiązywania więzi z innymi. Będąc liderem rynku, jesteśmy odpowiedzialni za przywilej przekazywania tego komunikatu jak najdalej”.

Florence Bellisson, Prezes odpowiedzialnej za stworzenie BETC Etoile Rouge, powiedziała: „Użycie lustra ma dla nas podwójne znaczenie: chcieliśmy przywrócić mu pozytywna rolę - daleką od uprzedzeń i dyktowania kanonów piękna. Jest to także metaforyczne przedstawienie perfumerii Sephora: miejsca inkluzywnego i przyjaznego dla wszystkich”.

Kampania będzie emitowana w mediach i wyświetlana w 400 sklepach w Unii Europejskiej. Ponieważ Sephora chce zaangażować całą swoją społeczność, Selena Gomez, gwiazda silnie zaangażowana na rzecz zdrowia psychicznego, inkluzywności i samoakceptacji, dołącza do kampanii wraz ze swoją marką Rare Beauty.

i Autor: Materiały prasowe Sephora