Polska marka SENSUM MARE przedstawia nową identyfikację wizualną

SENSUM MARE zaprezentowało nową identyfikację wizualną już w zeszłym roku przy okazji launchu serum z peptydami i ceramidami z linii ALGOPRO. Również maska pod oczy oraz krem do rąk, które premierę miały w listopadzie 2023 zaprojektowane zostały w nowym designie. Styczeń nowego roku przyniósł odświeżoną wersję serum z witaminą C. Wszystkie zmiany podyktowane są wciąż zmieniającymi się trendami w świecie designu oraz nowymi potrzebami Klientów. SENSUM MARE już teraz jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się marek kosmetycznych na polskim rynku.

Rebranding ma nie tylko umocnić tę pozycję, ale również stać się punktem wyjścia do realizacji dalszych celów strategicznych firmy. - Od samego początku powstania SENSUM MARE chcieliśmy, aby nasza identyfikacja wizualna była nowoczesna, premium i zgodna z najnowszymi trendami. W 2023 roku zdecydowaliśmy się na rebranding przy okazji premier nowości. Rebranding jest ewolucją nie rewolucją, choć niektóre linie produktowe rzeczywiście dostaną całkowicie nowy wygląd. Idziemy z duchem czasu i wychodzimy naprzeciw wymaganiom naszych Klientów. Odświeżony logotyp i jego pogrubione, nowoczesne fonty nawiązują do coraz silniejszej pozycji marki na rynku jak również podążania i kreowania rynkowych trendów - mówi Maciej Tęsiorowski, współzałożyciel marki SENSUM MARE.

Jak dodaje Łukasz Kołodziejek, drugi współzałożyciel marki: W ostatnim czasie zaprezentowaliśmy nowe opakowanie naszego kultowego już produktu serum ALGOPRO C. Zgodnie z nową identyfikacją wizualną zaprojektowane zostały również ostatnie premierowe produkty - serum ALGOPRO PEPTYDY, serum ALGOPRO CERAMIDY, maska pod oczy ALGOMASK oraz krem do rąk ALGOBODY. To pierwszy rebranding od momentu założenia marki. Niespodzianką dla naszych Klientów będzie to, że w tym roku zaprezentujemy kolejne, odmienione opakowania kosmetyków. To dla nas kluczowa kwestia do realizacji celów strategicznych firmy. Rebranding będzie dotyczył wszystkich naszych produktów i będzie sukcesywnie realizowany przez cały 2024 rok.

SENSUM MARE to polska marka kosmetyków naturalnych tworzonych w duchu clean beauty założona w 2017 r. przez Macieja Tęsiorowskiego i Łukasza Kołodziejka. Jako pierwsza, polska, naturalna marka swoje DNA zbudowała w oparciu o wyjątkowe składniki pochodzenia morskiego i oceanicznego. Z czasem portfolio marki poszerzyło się o linię kremów BB, linię do ciała, kultowe SPF’y czy profesjonalną linię ALGOPRO. Dziś SENSUM MARE to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się firm kosmetycznych na polskim rynku oraz niekwestionowany love brand tysięcy kobiet. Produkty marki stanowią naturalny wybór w codziennej pielęgnacji kobiet, które oczekują od kosmetyków wysokiej jakości naturalnych składników aktywnych, zaawansowanych receptur i przede wszystkim skutecznego, widocznego działania.

