Polski mężczyzna w salonie kosmetycznym – czy znalazł już w nim miejsce dla siebie?

Pań nie trzeba przekonywać do skuteczności i pozytywnych efektów pielęgnacji, i zabiegów w salonach kosmetycznych. O tym, jak i dlaczego dbać o męską skórę zapytaliśmy Sandrę Bujnowską, kosmetolog i właścicielkę marki SensualSpa.

Jak często możemy usłyszeć rozmowy mężczyzn na temat dbania o swoją skórę, cerę czy zdrowie? Czy pielęgnacja i dbanie o własny wygląd wśród mężczyzn wciąż stanowią temat tabu?

Od strony kosmetologów, kosmetyki i zabiegi dla mężczyzn nigdy nie stanowiły tematu tabu. Niestety, większość panów nadal wstydzi się przyznać, że jest zainteresowanych pielęgnacją twarzy i ciała. To często wynika z mylnego przekonania, że dbanie o wygląd nie pasuje do mężczyzny. Szkodzi to panom i skazuje ich na negatywne konsekwencje, które wynikają nie tylko z braku dbania o swoje ciało, ale również o swoje zdrowie.

Mężczyźni jednak nie muszą tak bardzo dbać o swoją cerę jak kobiety, prawda?

W żadnym przypadku! Musimy zdać sobie sprawę, że skóra męska, podobnie jak skóra kobieca, wymaga regularnej pielęgnacji. Męska skóra jest grubsza, pokryta gęstszym owłosieniem i posiada większą liczbę gruczołów łojowych, co sprawia, że regularne oczyszczanie i nawilżanie skóry jest jeszcze ważniejsze niż w przypadku skóry kobiet.

Na jakie zabiegi najczęściej decydują się panowie przychodzący do salonów kosmetycznych?

Najwięcej mężczyzn korzysta z zabiegów oczyszczających, nawilżających, poprawiających wygląd i kondycję skóry. Chętnie korzystają również z zabiegów przeciwstarzeniowych. Coraz więcej panów dba również o sylwetkę, w związku z czym decydują się na zabiegi modelujące i redukujące tkankę tłuszczową oraz na depilację laserową. Z pewnością to od czego stronią mężczyźni w salonach kosmetycznych to zabiegi, które nie są przyjemne w odczuciach.

Według badań, mężczyźni preferują korzystanie z jednego lub dwóch kremów, które mogą rozwiązać wszystkie ich problemy związane ze zdrowiem. Dlatego panowie chętnie sięgają po produkty, takie jak wielofunkcyjne mydło, które dbałoby jednocześnie o skórę, włosy, a najlepiej również, zwiększało poziom testosteronu i eliminowało nadmiar potu. Na szczęście podejście do tego tematu również ulega zmianie.

W dzisiejszym świecie mężczyźni coraz bardziej otwierają się na nowości związane z dbaniem o swoją urodę. Zauważam rosnącą tendencję do korzystania z zabiegów kosmetycznych przez mężczyzn, a jeszcze częściej mężczyźni sięgają po produkty do pielęgnacji skóry twarzy i ciała. Zainteresowanie panów kosmetologią oraz ogólnie branżą beauty można zaobserwować także w kontekście edukacji w tym obszarze. Wielu mężczyzn decyduje się na podjęcie kariery w tej branży z autentycznym pragnieniem promowania zdrowia w zakresie medycyny estetycznej. Coraz częściej otwierają swoje salony dedykowane specjalnie dla nich. Widoczny jest postęp, zwłaszcza w ciągu ostatnich czterech lat. Obserwuje się również wzrost liczby producentów, którzy wprowadzają linie kosmetyków dedykowane mężczyznom.

Przekonanie mężczyzn do czegoś z samej zasady może być trudne, zwłaszcza w kwestiach tak delikatnych i kontrowersyjnych jak estetyka i zdrowie. Jednak czy paradoksalne, męska, twarda logika, bojkotująca chęć dbania o samych siebie nie jest irracjonalna?

Najprostszym sposobem, aby logicznie uzasadnić konieczność dbania o swoją skórę, jest porównanie tego do innych akceptowalnych działań podejmowanych przez mężczyzn w celu poprawy swojego wyglądu. Mężczyźni regularnie chodzą na siłownię, uprawiają sporty i dbają o swoje ciało głównie od wewnątrz, często pomijając aspekty zewnętrznej pielęgnacji. Jednak mężczyźni nie zdają sobie sprawy z konsekwencji procesów starzenia się. Skóra szybko traci nawilżenie i wymaga regularnego nawilżania. Ciekawe badanie dotyczące dbania o siebie przeprowadzono w Cambridge, które przytoczę. 10 000 mężczyzn podzielono na dwie grupy. Jedna grupa przeprowadzała codzienną domową pielęgnację skóry, używając kremów, podczas gdy druga grupa nie stosowała żadnych kosmetyków. Skóra tych pierwszych nie tylko wyglądała znacznie lepiej i zdrowiej, ale również zaobserwowano znaczący wzrost pewności siebie, poprawę samopoczucia, a nawet w wielu przypadkach odnotowano nagromadzenie sukcesów zawodowych. Dlatego kwestia dbania o siebie, korzystanie z zabiegów, które pomagają osiągnąć zdrowszy i piękniejszy wygląd, nie powinna być uzależniona od płci. Potrzeba dążenie do dobrego samopoczucia we własnej skórze jest powszechne, a w dzisiejszych czasach, gdy nasza skóra jest regularnie narażana na szkodliwe wpływy, takie jak ekran, toksyny i inne zagrożenia, zaniedbywanie zewnętrznego piękna staje się irracjonalne.

i Autor: Materiały prasowe Męska pielęgnacja