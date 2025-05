Pomysły na prezenty na Dzień Matki. Te podarunki zawsze się sprawdzają

DOUGLAS wierzy, że czas to jedna z najcenniejszych rzeczy, które możemy podarować drugiej osobie. Dlatego z okazji Dnia Mamy zarezerwuj go na wspólną celebrację i postaw na chwile spędzone razem, np. wspólne korzystanie z szerokiej oferty usług dostępnych w perfumeriach Douglas:

wyjątkowe doświadczenia profesjonalnych zabiegów pielęgnacyjnych i rytuałów piękna (gabinety i mobilne kabiny SPA, diagnostyka skóry urządzeniami BEAUTY TECH), usługi i wydarzenia makijażowe, podczas których odkryjecie najnowsze trendy, skorzystacie z profesjonalnych porad i poznacie tajniki makijażu. W perfumeriach DOUGLAS możesz spędzić czas z Mamą na wiele sposobów. Podaruj Jej chwilę dla siebie, odrobinę czułości i piękna!

JEST PIĘKNIE – SPRAWDZONE KOSMETYKI NA DZIEŃ MAMY

Nie ma kobiety, której nie ucieszyłby kosmetyk. Zwłaszcza taki, o którym marzy lub kosmetyczna nowość, której jeszcze nie miała okazji odkryć. Dobry krem lub serum, wyjątkowy zapach czy kosmetyk do włosów pomogą poczuć jej się pięknie i wyjątkowo – nie tylko w dniu jej święta, ale i na co dzień. Psst… aż do 26.05 klienci perfumerii DOUGLAS mogą liczyć na rabaty do -30%* na setki hitów makijażowych, pielęgnacyjnych oraz zapachowych.

GUCCI BLOOM, cena promocyjna: 335,20 zł/30 ml

Bukiet kwiatów zamknięty w flakonie? Taki jest BLOOM od GUCCI. Wprowadza promienny, kwiatowy zapach jaśminu koralowego, który otula perfumy eleganckim welonem. Zapach jest wzbogacony tuberozą i balsamem peruwiańskim dla bursztynowego akcentu wzmocnionego duetem nut wanilii.

Shiseido BENEFIANCE New Wrinkle Smoothing Eye Cream krem pod oczy, cena promocyjna: 317,69 zł/15 ml

Benefiance Wrinkle Smoothing Eye Cream, silny krem przeciwzmarszczkowy przeznaczony na okolice oczu, niwelujący 6 typów zmarszczek. Zawiera kompleks KOMBU-BOUNCE, który normalizuje proces odnowy skóry i zapewnia jej intensywne, 48h nawilżenie oraz AQUA-PEPTYD, który sprawia, że skóra staje się gładsza, bardziej sprężysta i odporna na przyszłe zmarszczki. Pierwsze efekty widoczne są już po 5 dniach stosowania.

SENSAI Cellular Performance Basis Fresh Cream, cena regularna: 650 zł/40 ml

Młodzieńczy blask pomoże przywrócić luksusowy krem Cellular Performance Fresh Cream od SENSAI. Lekka konsystencja szybko się wchłania i pozostawia aksamitnie miękkie, nieklejące wykończenie. Wzbogacony ekstraktem z jedwabiu Koishimaru, redukuje zmarszczki i oznaki zmęczenia. Skóra staje się bardziej sprężysta, jędrna i wyrównana, co zapewnia młodzieńczy wygląd! Świeży zapach sprawia, że codzienne stosowanie, rano i wieczorem, staje się zmysłowym doświadczeniem.

Caudalie Vinoperfect Serum, cena regularna: 249 zł/30 ml

Przebarwienia to problem, który pogłębia się wraz z wiekiem. Serum Caudalie Vinoperfect o właściwościach rozświetlających widocznie zmniejsza widoczność ciemnych plam (słońce, trądzik, ciąża, wiek) i jest odpowiednia dla każdego rodzaju skóry, nawet najbardziej wrażliwej. Efekt? Widocznie jaśniejsza i bardziej jednolita cera.

Versace Crystal Noir Eau de Parfum Spray, cena regularna: 322,92 zł/50 ml

Ten perfumiarski kryształ z powodzeniem zastąpi biżuterię. Jest magiczny, zmysłowy… Absolutnie kobiecy, delikatny i bardzo trwały, przypominający tren wieczorowej sukni. Zainspirowany wspaniałymi kreacjami domu mody Versace i jego nowoczesną interpretacją luksusu. Crystal Noir to zapach kwiatowo-orientalny, który w oryginalny i elegancki sposób łączy dwie główne nuty: gardenię i ambrę.

Wella Professionals Ultimate Smooth, serum wygładzające Miracle Oil, cena promocyjna: 100 zł/30 ml

ULTIMATE SMOOTH Miracle Oil Serum to delikatny olejek do włosów (o konsystencji serum), który dogłębnie odżywia włosy od wewnątrz i na zewnątrz, pozostawiając je widocznie gładsze i bardziej lśniące – odżywia włosy w 30 sekund, zapewniając gładkość trwającą do 3 dni. Zawiera Squalane i Omega-9. Serum chroni włosy przed promieniowaniem UV i wysoką temperaturą do 230°C, zapewniając 96-godzinną kontrolę puszenia i jedwabisty blask. Ta pielęgnacja do włosów zawiera kompozycję zapachową z nutami jaśminu, wanilii, bergamotki, brzoskwini i drzewa sandałowego.

KARTA PODARUNKOWA – PREZENT TRAFIONY NA 100%

W przypadku, gdy nie jesteśmy pewni, jaki kosmetyk najbardziej ucieszy mamę, doskonałym pomysłem będzie karta podarunkowa DOUGLAS. To zawsze sprawdzony prezent, który sprawi wiele radości i pozwoli uniknąć podarowania nietrafionego giftu. To także idealna propozycja dla niezdecydowanych lub na prezent w wersji last minute. Wartość podarowanej karty zaczyna się już od 50 zł i jest do nabycia w perfumeriach, na douglas.pl oraz w aplikacji. A może zabierzesz mamę na wspólne zakupy, podczas których będzie mogła zrealizować bon?

