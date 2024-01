Pomysły na walentynkowe prezenty

To będzie najmodniejsza fryzura dla kobiet po 50-tce w 2024. Proste cięcie, które z miejsca odejmuje 10 lat. Nowoczesne i z pazurem. To fryzura 2024!

Wybierz naturalny podkład, który wyrówna koloryt cery. Estée Lauder Futurist SkinTint Serum Foundation With Botanical Oil Infusion SPF 20 to idealny wybór nawet dla najbardziej wymagających typów skóry. Bazę utrwal pudrem prasowanym Bobbi Brown Vitamin Enriched Pressed Powder, który zawiera składniki pielęgnacyjne, takie jak olejki botaniczne i witaminę B. Dodaj skórze zdrowego koloru i blasku dzięki jedwabistemu różowi do policzków Cheek Pop™ od Clinique, który doskonale uzupełnia się z nowym, kremowym rozświetlaczem Creamy Highlighter od Paese.

A teraz coś dla oczu! Rozjaśnij powiekę cieniami od ARTDECO High Performance, a oko obramuj czerwoną kredką o konsystencji atramentu, MicroLiner Ink od Shiseido, inspirowaną japońską kaligrafią. Możesz też nią namalować małe serduszko na policzku. Rzęsy podkreśl wzmacniającym tuszem Lipocils Mascara od Talika w odcieniu Brown. Nie zapomnij o ustach! Dzięki długotrwałej, kremowej pomadce Bobbi Brown Luxe Matte Lipstick zawierającej pielęgnujący skwalan, kwas hialuronowy i olej kokosowy, będą one gotowe do akcji.

Zmysłowa zabawa solo i w parze - erotyczne zabawki na każdą sytuację

W te Walentynki zanurz się w świecie zmysłowej przyjemności z Notino. Orgazm jest nie tylko korzystny dla naszej psychiki, ale ma również działanie przeciwzapalne i pomaga w produkcji kolagenu. Niezależnie od tego, czy czerpiesz wszystkie te korzyści solo, czy z kimś innym, możesz zafundować sobie chwile zmysłowości, kiedy tylko masz na to ochotę.

Naszym faworytem jest innowacyjny i ergonomiczny LELO Ora 3, z którym przeżyjesz chwile prawdziwej oralnej rozkoszy. Nie można również przejść obojętnie obok Goddess Collection Aeolus marki Dream Toys do stymulacji zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Dyskretny i designerski + Kushi marki Iroha jest zdecydowanie wart uwagi, sprawdzi się idealnie pod parnym prysznicem. Możesz też wypróbować wibrator stymulujący łechtaczkę Satisfyer Mono Flex dla maksymalnej przyjemności. Nie zapomnij jednak o odpowiednim żelu nawilżającym na bazie wody, takim jak Premium Icefall od NATULI, który jest wystarczająco delikatny zarówno dla silikonowych zabawek, jak i wrażliwej skóry. Koniecznie pamiętaj również o odpowiedniej higienie – wszystkie zabawki dokładnie wyczyść przed i po każdym użyciu za pomocą specjalnego sprayu Antibacterial Cleaning od LELO.

Droga do piękna usiana jest różami

Nasza skóra, zwłaszcza zimą, jest często sucha, podrażniona i potrzebuje odrobiny TLC (eng. Tender, loving care) – czułej i troskliwej pielęgnacji. Na szczęście nie musimy daleko szukać składników pielęgnacyjnych, ponieważ możemy je znaleźć w naszych ukochanych różach. Pozwól się rozpieszczać (nie tylko) w Walentynki dzięki najlepszym produktom do pielęgnacji skóry zawierającym róże, ciesząc się ich dobroczynnym działaniem.

Zacznij od delikatnie oczyszczającego olejku do twarzy i oczu Very Rose, z migdałami i olejkiem różanym. Aby zmiękczyć skórę, wybierz mgiełkę tonizującą z różą i aloesem od John Masters Organics, która doskonale nadaje się również do odświeżania cery w ciągu dnia. Aby przywrócić gęstość, blask i młodzieńczy wygląd, świetnym wyborem będzie Pro-Collagen Rose Marine Cream od Elemis. Rozjaśnij skórę i ujednolić jej koloryt dzięki 7-dniowej kuracji wygładzającej Weleda Růže z energetyzującym olejkiem różanym. Wisienką na torcie będzie nawilżający balsam do ust Rose Lip Balm od Mario Badescu, dzięki któremu udekorujesz swoje usta uwodzicielską różą.

Zmysłowość w każdej kropli - uwolnij swoją pasję z perfumami Notino

Powszechnie wiadomo, że perfumy mogą wywoływać w nas głęboko skrywane emocje. Czy wiesz jednak, że dzięki odpowiedniej kombinacji składników, niektóre zapachy rozbudzą także Twoją naturalną zmysłowość i pożądanie? Mowa o afrodyzjakach i zmysłowych składnikach, a jaki czas będzie lepszy na poddanie się ich magii niż Walentynki?

Zaczynamy od limitowanej edycji Burberry Her Petals (premiera 1 stycznia 2024) z soczystymi płatkami bezpośrednio w butelce, która łączy odurzający jaśmin, piżmo i bursztyn. Dla miłośników zapachów gourmand przygotowano Chloé Nomade Jasmin Naturel Intense z nutami jaśminu, paczuli i słodkich daktyli. Wypełnij swoje życie pasją dzięki róży damasceńskiej, białemu piżmu i wanilii z Sì Passione Éclat marki Armani. Przełam konwencje i odkryj swoją kobiecość dzięki nutom neroli, piżma, wanilii i mchu dzięki intensywnemu i paradoksalnemu Prada Paradox Intense. A dla każdej kobiety która ukrywa w sobie boginię, idealne będzie zmysłowe połączenie wanilii, lawendy i kawioru waniliowego ukryte w luksusowym flakonie kultowych perfum Burberry Goddess.

A jeśli chcesz spersonalizować perfumy, skorzystaj z usługi grawerowania dostępnej na Notino. Kreatywność nie ma granic! Z doświadczenia wiemy, że najbardziej cieszy dedykacja prosto z serca, wspomnienie wspólnej rocznicy czy cytat z ulubionego filmu lub serialu.

Praktyczny przewodnik po prezentach walentynkowych od Notino

Jeśli nie masz pewności co podarować swojemu partnerowi na Walentynki, nie rozpaczaj! Przygotowaliśmy dla Ciebie praktyczny przewodnik po prezentach walentynkowych.

Podaruj ukochanemu mężczyźnie luksusową wodę perfumowaną Hugo Boss The Scent lub wybierz praktyczny, ale elegancki zestaw do golenia ze stojakiem SOPHIST Set Black Resin marki Mühle. Nasz wybór dla niej to z pewnością aromatyczne i intensywne perfumy Boss Alive Perfume od Hugo Boss. Uszczęśliwisz swoją drugą połówkę również zestawem pomadek Kiss It Twice Powder Kiss Liquid Duo od MAC Cosmetics.

