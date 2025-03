Ponadczasowa biżuteria, która nigdy nie wyjdzie z mody

Puder to prawdziwy hit w makijażu. Jaki kosmetyk wybrać?

TOUS Icon Color - srebro i kultowy miś.

Delikatne i subtelne projekty – idealne zarówno do noszenia na co dzień, jak i na prezent. Łańcuszkowe bransoletki i naszyjniki z kolekcji TOUS Icon Color z onyksowym motywem w kształcie misia dla wielu klientów stanowią początek przygody z marką. Kolekcja Icon Color, z charakterystycznym misiem w onyksie i srebrze, to klasyk TOUS, który przez lata stał się integralną częścią DNA brandu.

i Autor: materiały prasowe TOUS

TOUS Sweet Dolls

Wśród subtelnych form dużą popularnością cieszą się również projekty z serii TOUS Sweet Dolls – jednej z pierwszych i najbardziej kultowych w portfolio marki. Lekkie, przestrzenne elementy w kształcie misia lub serca, wykonane ze srebra, srebra vermeil lub 18-karatowego żółtego złota, zestawione z delikatnymi łańcuszkami, tworzą eleganckie dodatki, które od lat 90. po dziś dzień cieszą się niesłabnącą popularnością.

i Autor: materiały prasowe TOUS

TOUS HOLD

Do grona bestsellerów szybko dołączyły także młodsze kolekcje. TOUS HOLD to seria stworzona z myślą o zachęceniu klientów do zabawy biżuterią. Innowacyjne techniki zastosowane przez jubilerów marki umożliwiły stworzenie kolekcji pozwalającej na nieograniczone możliwości komponowania własnych stylizacji biżuteryjnych. Bazę kolekcji stanowią łańcuszki ogniwowe oraz specjalne zapięcia, umożliwiające niekończące się zmiany i metamorfozy. Kolekcję HOLD często uzupełniają elementy z serii Bold Bear.

i Autor: materiały prasowe TOUS

TOUS Bold Bear to nowa interpretacja kultowego misia. Wyrazisty, trójwymiarowy miś pojawia się tu w wielu formach – jako zawieszki, breloki, a także bransoletki i kolczyki – tworząc ciekawe, przyciągające wzrok elementy. Klienci uwielbiają nie tylko klasyczne srebrne i złote wersje, ale również te wykonane ze stali w intensywnych, przykuwających uwagę kolorach.