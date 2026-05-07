Popularny sklep duńskiej marki otwiera się w Polsce. Wiemy, kiedy i gdzie będzie otwarcie

29 maja o godz. 9:59 Søstrene Grene otworzy swój pierwszy sklep w Polsce. Duńska marka lifestyle'owa wprowadzi do centrum handlowego Westfield Arkadia w Warszawie swoją koncepcję sklepu sensorycznego oraz asortyment skandynawskiego designu w przystępnych cenach. Uroczyste otwarcie zostanie uczczone rozłożeniem czerwonego dywanu, muzyką klasyczną na żywo oraz upominkami dla pierwszych klientów z kolejki.

Odwiedzający będą mogli zapoznać się z ofertą Søstrene Grene obejmującą artykuły do dekoracji wnętrz, akcesoria hobbystyczne, zabawki, przybory kuchenne, artykuły papiernicze i wiele innych. Dyrektor generalny grupy i współwłaściciel Søstrene Grene, Mikkel Grene, z niecierpliwością oczekuje otwarcia i mówi:

“Jesteśmy niezmiernie podekscytowani otwarciem naszego pierwszego sklepu w Polsce w centrum handlowym Westfield Arkadia, jednym z największych w kraju, położonym w tętniącej życiem Warszawie. Otwarcie to oznacza nie tylko nasze wejście na polski rynek detaliczny, ale także pierwszy krok w kierunku Europy Wschodniej. Od dawna czekaliśmy na ten dzień i nie mogę się doczekać, aby powitać zarówno mieszkańców, jak i turystów, którzy będą mogli odkrywać i zagłębić się w cudownym świecie Søstrene Grene.”

Niepowtarzalne przeżycie

Sklep o powierzchni 282 m² pozwoli w pełni doświadczyć koncepcji sieci Søstrene Grene, jaką jest Retail for the Senses. Dzięki tej koncepcji duńska sieć handlowa stworzyła wyjątkowe warunki, które angażują zmysły i zabierają odwiedzających w pełną wrażeń podróż po całym sklepie.

Ciężko pracowaliśmy nad koncepcją sklepu, mając na celu zaoferowanie naszym klientom krótkiej przerwy od często zabieganego życia codziennego i zapewnienie im niezapomnianych wrażeń. Z niecierpliwością czekamy na zaprezentowanie jej i mamy nadzieję, że zainspiruje ona naszych gości - mówi Mikkel Grene.

Retail for the Senses czerpie inspirację z idei miasta. Znany labirynt Søstrene Grene stał się bardziej harmonijny; przestrzeń rozszerza się, naśladując bulwary, i zwęża, imitując wąskie uliczki. Niektóre regały są wysokie i inspirowane drapaczami chmur, a inne niskie, przypominające kamienice. Ponadto w projekt sklepu włączono duże place prezentujące kategorie produktów, aby klienci mogli zatrzymać się i poznać ofertę podczas ich wizyty.

Uroczyste otwarcie

W 1973 roku małżeństwo Knud Cresten Vaupell Olsen i Inger Grene otworzyło pierwszy sklep Søstrene Grene w Aarhus w Danii. Knud Cresten wywodził się ze świata baletu i teatru, natomiast Inger była estetką i projektantką wnętrz. Razem chcieli stworzyć coś wyjątkowego. Od tego czasu Søstrene Grene stało się międzynarodową siecią sklepów. Dziś storytelling, teatralna oprawa oraz skandynawski design w przystępnych cenach nadal definiują markę. Już wkrótce odwiedzający w Warszawie będą mogli doświadczyć tego świata i świętować w stylu Søstrene Grene – z czerwonym dywanem, drobnymi niespodziankami i muzyką klasyczną.

Mogens Link Schmidt, partner Søstrene Grene odpowiedzialny za pierwszy i przyszłe sklepy w Polsce, z niecierpliwością czeka na zaproszenie gości na uroczyste otwarcie:“Cieszymy się, że otwieramy nasz nowy sklep w Westfield Arkadia i zapraszamy mieszkańców Warszawy oraz okolic do zapoznania się z koncepcją zakupów angażujących zmysły Søstrene Grene. Dokładamy wszelkich starań, aby dzień otwarcia był uroczysty i niezapomniany, i nie możemy się doczekać, aby powitać wielu zadowolonych klientów w naszym pierwszym sklepie w Polsce.”

Dzięki otwarciu w Polsce Søstrene Grene ma teraz ponad 400 sklepów na 18 rynkach europejskich. Klienci w całym kraju mogą spodziewać się pojawienia kolejnych sklepów jeszcze w tym roku, a więcej szczegółów zostanie ujawnionych w najbliższych miesiącach. Sklep internetowy marki jest już dostępny w całym kraju od 30 marca.

Adres

Westfield Arkadia

Al. Jana Pawła II 82, lokal 057

00-175 Warszawa

O Søstrene Grene

Søstrene Grene to duńska sieć sklepów, która od 1973 roku stara się wnosić piękno i radość do codziennego życia poprzez nieustannie zmieniające się, eleganckie wzornictwo, mające na celu tworzenie i podtrzymywanie chwil „hygge”.

Marka oferuje szeroki asortyment produktów do wystroju wnętrz, mebli, akcesoriów hobbystycznych, przyborów kuchennych, zabawek dla dzieci, specjalistycznej żywności i słodyczy, opakowań na prezenty, artykułów imprezowych i wielu innych. Ta rodzinna firma jest obecnie zarządzana przez drugie pokolenie po założycielach z siedzibą w Aarhus w Danii. Sieć posiada ponad 400 sklepów na 18 rynkach europejskich oraz sklepy internetowe w 17 krajach, w tym w Polsce.

