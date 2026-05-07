100 godzin nawilżenia skóry z serią Hydra Water-Plump

Wprowadzona w 2018 roku linia Hydra szybko stała się bestsellerem Yves Rocher. Jej sukces opiera się m.in. na wyjątkowo skutecznym składniku – Edulisie, sukulencie o niezwykłej zdolności magazynowania wody w swoich komórkach. Teraz seria Hydra trafia na półki sklepowe w nowej odsłonie. Hydra Water-Plump to gama kosmetyków nawilżających, opartych na wodzie komórkowej z Edulisa, które zostały uzupełnione o dodatkowe składniki aktywne, m.in. kompleks bi-hialuronowy, bisabolol i skwalan. Dzięki temu produkty zapewniają falę ciągłego nawilżenia, która dzień po dniu utrzymuje barierę skórną w dobrej kondycji i naturalnie ogranicza przeznaskórkową utratę wody (TEWL), co sprawia, że cera jest jędrna, sprężysta i wygładzona.

WODA KOMÓRKOWA Z EDULISA – AKTYWATOR NATURALNEGO NAWILŻENIA SKÓRY

Nawilżenie jest kluczowe dla zdrowia i piękna skóry. Skóra stanowi swoisty rezerwuar – w 70% składa się z wody. Woda jest niezbędna dla jej struktury, odporności i naturalnego blasku. W przeciwieństwie do skóry suchej, która cierpi z powodu niedoboru lipidów, odwodnienie wynika z braku wody.

Pracując nad serią Hydra, Botanicy Yves Rocher zainspirowali się sukulentem o niezwykłych mechanizmach regulacji gospodarki wodnej – Edulisem, którego liście wychwytują i magazynują duże ilości wody w komórkach. Po 10 latach badań oraz uzyskaniu 2 patentów (we Francji) wyodrębniono z Edulisa unikalny składnik aktywny o potwierdzonych właściwościach nawilżających – wodę komórkową. Jest ona pozyskiwana ze świeżej rośliny za pomocą opatentowanego procesu ekstrakcji, który maksymalizuje jej właściwości nawilżające. Proces ten nie wykorzystuje rozpuszczalników i zachowuje integralność rośliny.

Ekstrakt z Edulisa stymuluje czynniki nawilżenia skóry nawet o +152%3, trwale pobudzając mechanizmy samonawilżania skóry.

Kosmetyki z nawilżającej serii Hydra Water-Plump:

Skoncentrowane serum intensywnie nawilżające (30 ml / 99 zł) - nawadnia skórę i wzmacnia barierę nawilżenia, sprawiając, że cera jest bardziej sprężysta. Po 4 tygodniach drobne zmarszczki spowodowane odwodnieniem są zredukowane, a skóra jest rozświetlona. W sercu tego silnie skoncentrowanego serum Edulis został połączony z kompleksem bi-hialurowonym - duetem kwasów hialuronowych o wysokiej i niskiej masie cząsteczkowej, co zapewnia skuteczność nawilżania na wielu warstwach skóry. 99% składników pochodzenia naturalnego.

Aksamitny krem intensywnie nawilżający do skóry suchej i wrażliwej (40 ml / 89 zł) - nawilża i odżywia skórę, zapewniając jej ukojenie i komfort przez cały dzień. Uczucie ściągnięcia i dyskomfort zostają zredukowane. Po 4 tygodniach zaczerwienienia stają się mniej widoczne. W sercu tego kremu Edulis został połączony z roślinnym bisabololem, co zapewnia natychmiastową ukojenie, idealnie dopasowane do potrzeb skóry suchej i wrażliwej. 96% składników pochodzenia naturalnego.

Krem intensywnie nawilżający na dzień i na noc (75 ml / 99 zł) - natychmiast przywraca skórze sprężystość i wzmacnia jej barierę ochronną, zapewniając długotrwałe nawodnienie. Po 4 tygodniach drobne zmarszczki spowodowane odwodnieniem są zredukowane, a skóra wygląda na gładszą i rozświetloną. W sercu tej skoncentrowanej pielęgnacji Edulis został połączony z kompleksem bi-hialuronowym - duetem kwasów hialuronowych o wysokiej i niskiej masie cząsteczkowej, co zapewnia kompletną skuteczność nawilżania na wielu poziomach skóry. 95% składników pochodzenia naturalnego.

Maska intensywnie nawilżająca & krem na noc (75 ml / 54,90 zł) - to produkt 2w1: maska i kuracja na noc. Stosowana jako maska, natychmiastowo nawadnia skórę, sprawiając, że staje się ona nawilżona i pełna blasku. Stosowana jako kuracja na noc, wzmacnia barierę ochronną i nawadnia skórę przez całą noc, zapewniając efekt sprężystej cery o poranku. W sercu tej maski Edulis został połączony z kwasem hialuronowym i skwalanem, aby wzmocnić nawilżenie i natychmiast przywrócić skórze sprężystość. 96% składników pochodzenia naturalnego.

Nawilżająco-chłodzący żel pod oczy (15 ml / 65 zł) - natychmiastowo i długotrwale nawilża okolice oczu. Dzięki metalowemu aplikatorowi w formie rolki, spojrzenie natychmiast odzyskuje świeżość. Po 4 tygodniach drobne zmarszczki spowodowane odwodnieniem są zredukowane, a opuchnięcia pod oczami stają się mniej widoczne. W sercu tej pielęgnacji Edulis został połączony z kwasem hialuronowym, który zatrzymuje wodę na powierzchni skóry, aby skutecznie nawilżać kontur oka. 98% składników pochodzenia naturalnego. .

Nawilżający krem BB SPF 50 (40 ml / 69 zł) - natychmiast koryguje, ujednolica i rozświetla cerę, nadając jej naturalny, zdrowy blask. Skóra jest intensywnie nawilżona i chroniona przed promieniowaniem UVA i UVB. W sercu tej koloryzującej pielęgnacji z filtrem SPF50, Edulis został połączony z pigmentami pochodzenia naturalnego, aby zapewnić jednolitą i promienną cerę.

