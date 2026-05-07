Modne paznokcie na wiosnę i lato. Manicure, który zachwyca subtelnością

W tym sezonie świat manicure zwalnia tempo i zwraca się ku delikatności. Zamiast intensywnych, nasyconych barw, na pierwszy plan wysuwają się chłodne, pudrowe pastele, które w dyskretny sposób podkreślają naturalne piękno dłoni i doskonale komponują się z estetyką "clean nails". To powrót do klasyki w nowoczesnym wydaniu, gdzie mniej znaczy więcej, a elegancja tkwi w subtelności.

Nowa kolekcja lakierów INGLOT PLAYINN to idealna odpowiedź na ten świeży trend. Stworzona z myślą o współczesnej kobiecie, która ceni sobie uniwersalność i wyrafinowanie, oferuje gamę lekkich, świeżych i niezwykle nowoczesnych odcieni. Są to kolory, które z łatwością dopasują się do każdej stylizacji i okazji, stając się niezawodnym elementem codziennego looku.

Paleta nowych kolorów lakierów INGLOT PLAYINN to kwintesencja świeżości i nowoczesnej elegancji. Każdy z odcieni został starannie dobrany, aby zapewnić efekt zadbanych i stylowych dłoni, które wyglądają doskonale zawsze – niezależnie od sytuacji.

Poznaj sześć nowych odcieni, które skradną Twoje serce:

165 – neutralno-chłodny róż: Idealny dla miłośniczek klasyki, które szukają odcienia nude z nutą nowoczesności.

164 – jasny, pudrowy chłodny róż: Delikatny i eteryczny, dodaje dłoniom lekkości i dziewczęcego uroku.

163 – pastelowy liliowy z chłodnym, różowym tonem: Wyrafinowany i subtelny, idealny dla tych, którzy pragną dodać odrobinę koloru, nie rezygnując z elegancji.

162 – chłodny, jasnoszary z liliowym podtonem: Intrygujący i nowoczesny, to idealny wybór dla osób ceniących sobie oryginalność i minimalizm.

161 – jasny beż o chłodnym, kremowym tonie: Uniwersalny i ponadczasowy, doskonale sprawdzi się jako baza lub samodzielny, elegancki akcent.

160 – pastelowy chłodny błękit: Spokojny i orzeźwiający, przywołuje na myśl letnie niebo i dodaje stylizacji lekkości.

Lakiery PLAYINN INGLOT to nie tylko piękne kolory. Ich formuła zapewnia gładkie, równomierne krycie już po pierwszej warstwie oraz błyszczące, świeże wykończenie, które utrzymuje się przez długi czas. Co więcej, są niezwykle trwałe, dzięki czemu możesz cieszyć się perfekcyjnym manicure przez wiele dni. Ich aplikacja to czysta przyjemność – precyzyjny pędzelek ułatwia rozprowadzanie produktu, a szybkoschnąca formuła pozwala zaoszczędzić cenny czas.

i Autor: INGLOT PLAYINN/ Materiały prasowe