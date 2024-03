Postaw na kolor - propozycje stylizacje dla niej i dla niego

To najpiękniejszy makijaż oczu na świecie. Dodaje zmysłowości i podkreśla seksapil. Ja go zrobić?

Wiosna sprzyja wprowadzaniu zmian w garderobie. Większość z nas w tym sezonie decyduje się na małe porządki w szafie. W końcu to odpowiedni moment na uzupełnienie jej w nowe dodatki. Marka VAN GRAAF w tym sezonie zachęca do tego, by poprzez ubrania wyrażać siebie, ale jak to zrobić? Wystarczy sięgnąć po ubranie w jednym z najmodniejszych kolorów tego sezonu. Zdecydowanie podkreśli ono nasz charakter i doda odwagi w pochmurny czy deszczowy dzień. Eksperci marki VAN GRAAF Paniom proponują postawić na fioletową bluzkę z delikatną strukturą w małe kropki, która świetnie sprawdzi się w przypadku eleganckiej stylizacji do pracy. Warto zestawić ją ze spodniami z lejącego materiału z delikatnym połyskiem od VAN GRAAF/HUGO, które podkreślą sylwetkę. Całość warto uzupełnić o nowoczesne buty sportowe VAN GRAAF/TAMARIS. Dzięki połączeniu skóry i materiałów syntetycznych nie tylko świetnie wyglądają, ale są również wygodne w noszeniu.

i Autor: Materiały prasowe VAN GRAAF

Panom eksperci marki VAN GRAAF proponują sięgnąć po absolutny hit tego sezonu - koszulkę marki VAN GRAAF/POLO RALPH LAUREN o wyrazistym designie z delikatnym haftem. Polecamy zestawić ją ze spodniami w oryginalnym odcieniu brązu. Wyróżniają się swobodnym, minimalistycznym wzornictwem i nadają każdej stylizacji sportowy charakter athleisure. Cały look polecamy uzupełnić bluzą z kapturem od VAN GRAAF/CHAMPION, która ma charakterystyczny design, zapewnia miejski wygląd i świetnie sprawdzi się w przypadku chłodniejszych dni.

i Autor: Materiały prasowe VAN GRAAF

Marka VAN GRAAF przygotowała również coś dla tych, którzy od monochromatycznych looków lub stylizacji w intensywnych kolorach wolą postawić na jeden wyróżniający się element. Paniom marka VAN GRAAF proponuje postawić na bawełniany kardigan w mocnym odcieniu żółtego od VAN GRAAF/MARIE LUND. Jego prosty krój oraz błyszczące i dekoracyjne guziki nadają mu wyjątkowego charakteru. Polecamy zestawić go z klasykami - cienkim sweterkiem z czystej bawełny o prostym designie oraz z wąskimi spodniami VAN GRAAF/MAC wykonanymi z miękkiego i elastycznego, bardzo drobnego sztruksu. Świetnie sprawdzą się w casualowych stylizacjach i perfekcyjnie dopełnią cały look.

i Autor: Materiały prasowe VAN GRAAF

Panom proponujemy natomiast sięgnąć po koszulę od VAN GRAAF/FINSHLEY & HARDING, której oryginalny, nowoczesny wzór na całej powierzchni z pewnością przywoła wiosnę i wyróżni naszą stylizację. Polecamy zestawić ją z prostymi spodniami od garnituru modułowego, a cały look uzupełnić pikowaną kurtką VAN GRAAF/TOM TAILOR.

i Autor: Materiały prasowe VAN GRAAF

Marka VAN GRAAF przygotowała również coś dla tych, którzy kolor lubią wprowadzać do swoich stylizacji stopniowo, najlepiej w dodatkach. Paniom proponujemy więc sięgnąć po torebkę na ramię marki VAN GRAAF/TOMMY HILFIGER, której luksusowy wygląd podkreśla wyrazisty łańcuszek. Fankom oryginalnych torebek polecamy torebkę w malinowym kolorze, której pasek umożliwia noszenie jej: w dłoni, na ramieniu lub na ukos. Dla tych, którzy wolą jednak urozmaicać swój look butami, marka VAN GRAAF proponuje buty sportowe na wysokiej platformie, które przyciągają wzrok i będą idealnym dodatkiem do każdej stylizacji.

i Autor: Materiały prasowe VAN GRAAF