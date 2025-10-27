Potrzeby skóry atopowej jesienią. Emolienty i systematyczna pielęgnacja

Atopowe zapalenie skóry to przewlekłe schorzenie o podłożu alergicznym. Objawy AZS to, między innymi, dotkliwa suchość skóry, uciążliwy świąd i zaczerwienienie. Jedną z cech atopii jest występowanie okresów zaostrzenia i remisji. Praktyka pokazuje, że okresem szczególnie obfitującym w dotkliwe objawy AZS jest jesień. Dlaczego? Skóra atopowa „odczuwa” wtedy konsekwencje wakacyjnych szaleństw: ekspozycji na słońce i słoną wodę, przebywania w klimatyzowanych pomieszczeniach, a także dynamicznych zmian diety i klimatu. Z drugiej strony – już za chwilę rozpocznie się zima, która postawi przed atopikami kolejne wyzwania związane z mrozem i zmianami temperatury. Wniosek: to właśnie teraz skóra atopowa wymaga szczególnie troskliwej pielęgnacji. Co warto wiedzieć o jesiennej pielęgnacji w przypadku AZS?

AZS – kogo dotyczy?

– Atopowe zapalenie skóry, w skrócie nazywane AZS, dotyczy w Polsce ok. 5-9 proc. dzieci oraz od 1 do 1,5 proc. dorosłych. Skala jest więc znaczna – powiedziała Agnieszka Kowalska, Medical Advisor, ekspert marki SOLVERX®. – Warto wiedzieć, że atopowe zapalenie skóry uznawane jest za chorobę alergiczną. Co istotne, cierpiący na AZS mają znacznie większą niż osoby zdrowe skłonność do rozwoju uczuleń w reakcji na powszechne alergeny środowiskowe. Ta tendencja dotyczy aż 80 proc. całej populacji osób dotkniętych atopią. Charakterystyczne dla Atopowego Zapalenia Skóry są naprzemiennie występujące okresy zaostrzenia oraz remisji choroby. Celem leczenia i pielęgnacji skóry zawsze jest maksymalne wydłużenie okresów remisji – dodaje.

Eksperci wskazują, że AZS to proces chorobowy uwarunkowany genetycznie. Genetyczny defekt, który odpowiada za rozwój objawów klinicznych AZS dotyczy struktury i funkcji bariery skórnej. W związku z tym, niezależnie od odmiany klinicznej atopii i nasilenia stanu zapalnego skóry, postępowanie lecznicze zawsze oparte jest na stosowaniu emolientów.

Emolienty – odbudowa warstwy hydrolipidowej

Eksperci wskazują, że kluczem do efektywnej pielęgnacji skóry atopowej są emolienty – zalecane do codziennej pielęgnacji skutecznie wspierającej leczenie AZS. Czym właściwie są emolienty? W dużym skrócie – są to substancje o charakterze lipofilowym, których kluczową „umiejętnością” jest wspieranie funkcji naszej bariery naskórkowej. Odbudowują naskórek, zmiękczają go i łagodzą podrażnienia – słowem, działają jak opatrunek dla zmęczonej dolegliwościami skóry. Eksperci wskazują, ze emolienty mogą – i powinny – być stosowane nie tylko do nawilżania całego ciała, ale także do jego oczyszczania.

– Perfekcyjna procedura pielęgnacji skóry atopowej obejmuje pełen rytuał pielęgnacyjny – począwszy od demakijażu przy pomocy delikatnej pianki z kwasem laktobionowym (np. Pianka do mycia twarzy SOLVERX® Atopic Skin), poprzez tonizację i aplikację kremu oraz balsamu do ciała. Kluczem jest regularna, ale bardzo delikatna aplikacja każdego ze specyfików – mówi Agnieszka Kowalska.

Łagodzące trio i oleje naturalne – czego szukać w produktach dla atopików?

Eksperci wskazują, że wiodącymi komponentami dla skóry atopowej są: kwas glicyryzynowy i oleje naturalne. Połączenie tych składników pozwala skutecznie zmniejszyć uczucie swędzenia, złagodzić podrażnienia, a także zadziałać przeciwzapalnie. Praktyka pokazuje, że bardzo pozytywnie wpływa także na regenerację naskórka, co w przypadku skóry atopowej jest właściwością „na wagę złota”. – Kompleks kwasu glicyryzynowego i oleju z czarnuszki znajdziemy w Balsamie do ciała linii SOLVERX® Atopic Skin. To emolient trzeciej generacji, który szybko przywraca komfort skórze, redukując świąt u 96% badanych* – mówi Agnieszka Kowalska.

Dobra rutyna dla wydłużenia czasu remisji

Na czym polega właściwa rutyna pielęgnacyjna w przypadku AZS? Jak wskazują eksperci, punkt pierwszy zdecydowanie dotyczy stosowania wyłącznie produktów przeznaczonych dla naszej skóry – również w biurze, czy podczas podróży. Unikajmy styczności z przypadkowymi kosmetykami o nieznanym składzie, które mogłyby podrażnić reaktywną cerę. Bardzo wrażliwa skóra nie lubi niespodzianek. A zatem, sprawdzone kosmetyki miejmy zawsze przy sobie.

Po drugie, używajmy odpowiedniej ilości emolientów. Według ekspertów skóra atopowa powinna przyjąć aż 500 ml. emolientu tygodniowo. Kosmetolodzy radzą, by aplikować kremy i balsamy co najmniej rano i wieczorem, ale jeśli to możliwe – kilka razy dziennie. Wybierajmy preparaty skomponowane na bazie olejów naturalnych, które pozwalają zminimalizować uczucie tłustego filmu na skórze. Po trzecie, stosujmy emolienty regularnie. Co to oznacza? Sięgajmy po nie codziennie – bez względu na rytm dnia i pogodę. Nie rezygnujmy z systematycznej aplikacji nawet wtedy (a raczej właśnie wtedy!), gdy osiągniemy moment remisji i przestaniemy odczuwać dotkliwe dolegliwości. Po czwarte, AZS nie „lubi” skrajności. A zatem, unikajmy gorącej wody, długich kąpieli, szorstkich ubrań i ręczników, a także kosmetyków o wyrazistych zapachach.

SOLVERX® ATOPIC SKIN

Balsam do ciała

Balsam do ciała jest emolientem 3 generacji, przeznaczony dla dorosłych i dzieci od pierwszych dni życia ze skórą atopową, suchą i bardzo suchą. Szybko przywraca komfort skórze. Zmniejsza świąd, łagodzi objawy podrażnień oraz suchość skóry a także odbudowuje barierę hydrolipidową skóry*. Swoje działanie zawdzięcza unikalnej kompozycji składników aktywnych – kwasu glicyryzynowego i oleju z czarnuszki. Balsam doskonale się wchłania. Nie zostawia filmu na skórze. Jest bez dodatku składników zapachowych.

KWAS GLICYRYZYNOWY – działa przeciwzapalnie, redukuje świąd i podrażnienia.

OLEJ Z CZARNUSZKI – regeneruje skórę i zapobiega jej przesuszeniu.

KWAS LAKTOBIONOWY I ARGININA – silnie nawilżają i wspierają odbudowę skóry.

MASŁO SHEA I OLEJ JOJOBA – wygładzają i zmiękczają naskórek.

SOLVERX® ATOPIC SKIN

Pianka do mycia twarzy

Łagodna pianka do mycia i demakijażu twarzy i oczu przeznaczona do skóry atopowej i bardzo suchej. Pozostawia skórę doskonale oczyszczoną i przygotowaną na przyjęcie kolejnych produktów pielęgnacyjnych. Zawarty w składzie olej z otrąb ryżowych zmiękcza i wygładza skórę. Olej z nasion wiesiołka wykazuje silne działanie nawilżające, a olej z nasion smoczego owocu ujędrnia skórę, uelastycznia ją i wyrównuje koloryt. Ponadto receptura została wzbogacona w prebiotyki wspierające naturalny mikrobiom skóry.

OLEJ Z NASION SMOCZEGO OWOCU - wykazuje silne właściwości nawilżające i regenerujące skórę.

KWAS LAKTOBIONOWY - wzmacnia mechanizmy naprawcze skóry i chroni ją przed wolnymi rodnikami. Silnie nawilża i stymuluje proces odnowy komórkowej.

OLEJ Z OTRĄB RYŻOWYCH - tworzy na powierzchni skóry warstwę okluzyjną zapobiegającą nadmiernemu odparowywaniu wody, przez co zmiękcza i wygładza zmarszczki.

OLEJ Z WIESIOŁKA - poprawia strukturę i wygląd skóry, zwiększa jej elastyczność i wyrównuje koloryt.