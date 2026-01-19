Poznaj zimowe SOS dla skóry!

Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-01-19 10:18

Skóra zimą potrzebuje pielęgnacji do zadań specjalnych, która zadba o jej potrzeby podczas tej trudnej pory roku. Główne wyzwania to ochrona przed przesuszeniem i podrażnieniami, które wywołuje zarówno zimne powietrze na zewnątrz, jak i suche w ogrzewanych pomieszczaniach. Ratunkiem dla skóry w takich warunkach jest dawka skutecznego nawilżenia, którą oferują nowości z linii Hyalu B5 od La Roche-Posay.

HYALU B5 SURACTIVATED SERUM

Skoncentrowane serum regenerująco-ujędrniające to nowa odsłona dobrze znanego i cenionego produktu. Innowacyjna formuła bazuje na nowej technologii łączącej 4 silne formy kwasu hialuronowego ze zwiększoną penetracją od górnych do głębszych warstw naskórka: wysoko-, nisko- i mikro-cząsteczkowy KWAS HIALURONOWY, a także kapsułkowany [KWAS HIALURONOWY + WITAMINA B5].

Co daje HYALU B5 SURACTIVATED SERUM?

  • 2 x więcej kwasu hialuronowego
  • W 1 godzinę nawilżenie i efekt wypełnienia
  • W 7 dni redukuje zmarszczki
La Roche-Posay

i

Autor: La Roche-Posay/ Materiały prasowe

HYALU B5 SURACTIVATED CREAM

Krem ujędrniająco-naprawczy do twarzy widocznie wypełnia skórę i pomaga korygować pierwsze oznaki starzenia dzięki skutecznej formule opartej na 3 rodzajach kwasu hialuronowego, witaminie B5 i ektoinie.

Co daje HYALU B5 SURACTIVATED CREAM?

  • 95% - natychmiastowe nawilżenie skóry
  • 83% - skóra staje się jędrniejsza
  • 98% - skóra staje się gładsza
La Roche-Posay

i

Autor: La Roche-Posay/ Materiały prasowe

HYALU B5 HYDRO-ŻEL

Natychmiastowo chłodzący hydro-żel to formuła wzbogacona o kwas hialuronowy, witaminę B5 i BHA. Nawilża, zapewnia matowy efekt na skórze, wygładza drobne linie spowodowane odwodnieniem.

Co daje HYALU B5 HYDRO-ŻEL?

  • 78% - skóra jest odświeżona po pierwszym użyciu
  • 69% - pory są mniej widoczne po 14 dniach
  • 71% - drobne linie są mniej widoczne po 1 miesiącu
La Roche-Posay

i

Autor: La Roche-Posay/ Materiały prasowe
