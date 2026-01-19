Poznaj zimowe SOS dla skóry!

HYALU B5 SURACTIVATED SERUM

Skoncentrowane serum regenerująco-ujędrniające to nowa odsłona dobrze znanego i cenionego produktu. Innowacyjna formuła bazuje na nowej technologii łączącej 4 silne formy kwasu hialuronowego ze zwiększoną penetracją od górnych do głębszych warstw naskórka: wysoko-, nisko- i mikro-cząsteczkowy KWAS HIALURONOWY, a także kapsułkowany [KWAS HIALURONOWY + WITAMINA B5].

Co daje HYALU B5 SURACTIVATED SERUM?

2 x więcej kwasu hialuronowego

W 1 godzinę nawilżenie i efekt wypełnienia

W 7 dni redukuje zmarszczki

i Autor: La Roche-Posay/ Materiały prasowe

HYALU B5 SURACTIVATED CREAM

Krem ujędrniająco-naprawczy do twarzy widocznie wypełnia skórę i pomaga korygować pierwsze oznaki starzenia dzięki skutecznej formule opartej na 3 rodzajach kwasu hialuronowego, witaminie B5 i ektoinie.

Co daje HYALU B5 SURACTIVATED CREAM?

95% - natychmiastowe nawilżenie skóry

83% - skóra staje się jędrniejsza

98% - skóra staje się gładsza

i Autor: La Roche-Posay/ Materiały prasowe

HYALU B5 HYDRO-ŻEL

Natychmiastowo chłodzący hydro-żel to formuła wzbogacona o kwas hialuronowy, witaminę B5 i BHA. Nawilża, zapewnia matowy efekt na skórze, wygładza drobne linie spowodowane odwodnieniem.

Co daje HYALU B5 HYDRO-ŻEL?

78% - skóra jest odświeżona po pierwszym użyciu

69% - pory są mniej widoczne po 14 dniach

71% - drobne linie są mniej widoczne po 1 miesiącu