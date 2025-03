Press Day Fundacji Play Sustain – Wspólnie dla Zrównoważonej Przyszłości Mody i Wody

Co zrobić, by każdy dzień był Dniem Pięknych Włosów? Agnieszka Niedziałek poleca kultowy kosmetyk

W godzinach 10:00-12:00 na Wybrzeżu Kościuszkowskim odbyła się akcja Boot Camp – „Wiosenne Porządki” nad Wisłą. Patronat honorowy nad konkursem Designers Play Sustain oraz nad akcją objęło Ministerstwo Klimatu i Środowiska, a szczególną rolę pełniła Pani Ministra Anita Sowińska. W ramach wydarzenia poruszone zostały tematy związane z wodą – jej znaczeniem dla życia i rozwoju miast, a także z modą odpowiedzialną, która w zgodzie z potrzebami społeczeństwa oraz środowiska dostosowuje się do zmieniających się warunków. Zwrócono również uwagę na inicjatywy i codzienne nawyki, które pomagają chronić zasoby naturalne. Głos zabrały reprezentantki partnerów Designers Play Sustain – Paulina Kulik z UNEP / Grid Warszawa oraz Barbara Skuła-Dąbek z WWF Polska. A także Paweł Łukasiak z Akademii Rozwoju Filantropii, który tym razem wystąpił w roli Strażnika Rzek i opowiedział o znaczeniu Wisły w budowaniu krajobrazu środowiskowego i kulturowego Warszawy. Kilkudziesięcioro uczestników przespacerowało się po wybrzeżu, aby wiosennym porządkom stało się zadość, a towarzyszyły im opowieści warszawskiego przewodnika.

W ramach Press Day odbyły się także warsztaty art cyclingowe, które poprowadzili Natalia Przybysz – ambasadorka Fundacji Play Sustain oraz Robert Kuta – jeden z laureatów konkursu Designers 2024 i członek jury Designers 2025. Uczestnicy mieli okazję popracować z ideą mody cyrkularnej i zasadami tworzenia ubrań w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Tekstylia do warsztatów dostarczył partner i sponsor strategiczny konkurs Designers Play Sustain – VIVE Textile Recycling.

Press Day stanowił również doskonałą okazję, aby poznać szczegóły dotyczące nadchodzącego otwarcia butiku Dreslow – pierwszego w Polsce miejsca, które w pełni angażuje się w promowanie mody cyrkularnej. Butik ten będzie nie tylko przestrzenią sprzedażową, ale również symbolem zmiany w podejściu do konsumpcji mody, oferując produkty, które wspierają ideę zrównoważonego rozwoju i dbałości o środowisko. W Dreslow, już pod koniec kwietnia, w Galerii Arkadia będzie można kupić kolekcje projektantów upcyklingowych, którzy startowali w konkursie Designers Play Sustain, a także wyselekcjonowaną odzież cyrkularną. Kolejny butik, tym razem w Galerii Młociny zostanie otwarty w maju tego roku. Dreslow to dużo więcej niż sklep z modą, to miejsce, gdzie można spotkać osoby zaangażowane w odpowiedzialne działania na rzecz mody, pogłębić swoją wiedzę na temat zielonych praktyk, dzięki programowi edukacyjnemu przygotowanemu przez Fundację Play Sustain. A w niedalekiej przyszłości to również spotkania z projektantami, warsztaty i nowe, cyrkularne inicjatywy.

W trakcie wydarzenia miały również miejsce cenne spotkania z przedstawicielami branży mody. Wśród gości znalazł się Waldemar Szymkowiak, reżyser Gali Finałowej Designers Play Sustain, który udzielił cennych rad finalistom konkursu na temat prezentacji swoich kolekcji podczas nadchodzącej gali. Uczestnicy mieli również okazję poznać finalistów drugiej edycji konkursu mody cyrkularnej, członków jury, przedstawicieli partnerów Fundacji Play Sustain, w tym Dreslow, VIVE Textile Recycling, Game 4 Planet, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, WWF, UNEP / Grid Warszawa oraz ASP w Warszawie, a także finalistów pierwszej edycji Designers Play Sustain oraz ambasadorów fundacji.

Press Day był również zapowiedzią nadchodzącego pokazu finałowego konkursu Designers 2025, który odbędzie się 3 czerwca w Muzeum Polin w Warszawie. Będzie to okazja do zaprezentowania projektów konkursowych tworzonych zgodnie z ideą mody cyrkularnej, której celem jest przeciwdziałanie nadprodukcji i nadkonsumpcji w przemyśle odzieżowym. A także poznania tegorocznych laureatów konkursu Designers Play Sustain, w dwóch kategoriach Upcycling Ready-2-Wear oraz Ekoprojektowanie Digital-2-AI. Wydarzenie będzie miało charakter immersyjny, gdzie widzowie zobaczą zarówno kolekcje na modelkach jak i wirtualne avatary Streaming będzie dostępny na kanale You Tube Fundacji Play Sustain.

