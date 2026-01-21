Prezenty last minute dla babci i dziadka

Dla Babci:

L’Oréal Paris True Match - podkład pielęgnujący

True Match od L’Oréal Paris to podkład, który dopasowuje się do naturalnego kolorytu skóry i daje efekt świeżej, wygładzonej cery bez efektu maski. Dzięki lekkie, pielęgnującej formule idealnie wtapia się w skórę, nie wchodząc przy tym w zmarszczki. Nowa odsłona ma poszerzoną paletę pigmentów, a aż 99,5% testujących kobiet1 uznało, że znalazły swój idealny odcień. Formuła zawiera 80% kompleksu nawilżającego z kwasem hialuronowym, nawilża do 24 h2 i zawiera SPF 17.

i Autor: L'Oreal/ Materiały prasowe

L’Oréal Paris Color Riche - kultowa pomadka

Color Riche to klasyczna pomadka o intensywnym kolorze i satynowym wykończeniu, która łączy makijaż z pielęgnacją. Jej ultrakremowa formuła zawiera składniki pielęgnujące i olejki, w tym omega 3, witaminę E oraz olejek arganowy, dzięki czemu zapewnia komfort, nawilżenie i wygładzenie ust. Dostępna w 12 różnych odcieniach, od stonowanego różu, po wyraziste fuksje i czerwienie

i Autor: L’Oréal/ Materiały prasowe

L’Oréal Paris Ekspert Wieku – Przeciwzmarszczkowy krem odbudowujący na dzień 60+

Przeciwzmarszczkowy krem odbudowujący na dzień 60+ z linii Ekspert Wieku to codzienna pielęgnacja dla skóry dojrzałej, która potrzebuje odżywienia i wsparcia w walce z widocznymi oznakami starzenia. Formuła została opracowana tak, by pomagać redukować zmarszczki, poprawiać jędrność oraz wspierać bardziej wyraźny owal twarzy, zapewniając jednocześnie komfort na co dzień.

i Autor: L’Oréal/ Materiały prasowe

L’Oréal Paris Ekspert Wieku – Przeciwzmarszczkowy krem odbudowujący na noc 60+

Przeciwzmarszczkowy krem odbudowujący na noc 60+ z linii Ekspert Wieku został stworzony z myślą o potrzebach skóry dojrzałej, która z wiekiem może tracić gęstość, a kontury twarzy stają się mniej wyraźne. Formuła została wzbogacona o peptydy oraz olejek kameliowy, zapewniając potrójną moc: odżywienie, redukcję zmarszczek i podniesienie owalu twarzy. Krem stosuje się wieczorem na oczyszczoną skórę twarzy i szyi, by wspierać regenerację skóry podczas snu.

i Autor: L’Oréal/ Materiały prasowe

Dla Dziadka:

L’Oréal Paris Men Expert Power Age - rewitalizujący krem nawilżający 24h

Rewitalizujący krem nawilżający Power Age od L’Oréal Paris Men Expert to propozycja dla mężczyzn z suchą skórą i oznakami starzenia. Formuła wzbogacona o kwas hialuronowy zapewnia potrójne działanie: ujędrnia i wzmacnia elastyczność skóry, intensywnie nawilża i poprawia jej gładkość. Krem szybko się wchłania i nie pozostawia tłustej ani lepkiej warstwy, a efekt nawilżenia utrzymuje się do 24 godzin.