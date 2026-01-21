Profesjonalna pielęgnacja skóry w Twoim domu. SPA na wyciągnięcie ręki

SharkNinja prezentuje innowacyjne urządzenie, które rewolucjonizuje domową pielęgnację skóry – Shark CryoGlow LED. Urządzenie to umożliwia spersonalizowaną pielęgnację, dopasowaną do indywidualnych potrzeb i problemów skórnych. Maska oferuje różnorodne programy, które precyzyjnie celują w poprawę tekstury skóry, zwalczanie niedoskonałości i redukcję opuchlizny pod oczami. Dzięki zaawansowanej technologii Shark CryoGlow LED z łatwością osiągniesz profesjonalne rezultaty w domowym zaciszu, przekształcając codzienną rutynę w luksusowy rytuał. W przypadku tego urządzenia nie mówimy o obietnicach, ale o realnych efektach, ponieważ Shark CryoGlow LED to pierwsza w Unii Europejskiej maska do terapii światłem LED z krioterapią okolic oczu, posiadająca certyfikację medyczną. Maska została opracowana we współpracy z dermatologami orazpoddano ją testom klinicznym, co świadczy o jej skuteczności i bezpieczeństwie. Shark CryoGlow LED to kolejne potwierdzenie filozofii globalnej firmy SharkNinja, zajmującej się projektowaniem produktów, które dzięki swoim innowacyjnym rozwiązaniom ułatwiają codzienne funkcjonowanie.

Unikalne połączenie nowoczesnych technologii

Sekret maski CryoGlow tkwi w jej innowacyjnym połączeniu dwóch kluczowych technologii. Technologia iQLED, klinicznie przetestowana i opracowana dermatologicznie, wykorzystuje czerwone, niebieskie i głębokie światło podczerwone, zapewniając równomierne, wysokowydajne pokrycie skóry.

Światło niebieskie skutecznie przyczynia się do uzyskania czystej i promiennej cery, zwalczając niedoskonałości i trądzik, natomiast światło czerwone i podczerwień pomagają redukować zaczerwienienia i poprawiać teksturę skóry, nadając jej promienny wygląd. InstaChill Technology to z kolei zintegrowany system chłodzący z efektem Peltiera, umieszczony pod oczami, który napina i odświeża skórę, szybko redukując opuchliznę. Oferuje on trzy regulowane poziomy chłodzenia, które można stosować samodzielnie lub w połączeniu z zabiegami LED, aby ukoić okolicę oczu.

Maska została zaprojektowana z myślą o pełnym komforcie użytkowania. Wyposażona w miękkie wyściółki na skroniach, czole i wokół oczu, zapewnia idealne dopasowanie oraz chroni wzrok przed światłem LED. Co więcej, o bezpieczeństwo oczu dba także automatyczne przyciemnianie diod LED, aktywujące się po zdjęciu maski z twarzy. Urządzenie jest zasilane bateryjnie i sterowane za pomocą pilota, co zapewnia intuicyjność obsługi.

Luksusowa pielęgnacja na wyciągnięcie ręki

Maska Shark CryoGlow LED oferuje cztery różnorodne tryby pielęgnacyjne, które z łatwością można uruchomić za pomocą pilota:

Terapia światłem niebieskim (8 minut): skuteczna i całkowicie bezpieczna metoda walki z trądzikiem, poprawiająca strukturę oraz wyrównująca koloryt skóry i nadająca jej gładkość.

Terapia światłem czerwonym i podczerwonym (6 minut): redukuje zaczerwienienia i wygładza cerę, wspierając poprawę tekstury skóry.

Tryb prewencji i pielęgnacji (4 minuty): pomaga utrzymać efekt promiennej skóry oraz podtrzymuje rezultaty uzyskane po pełnym cyklu terapii.

Rewitalizacja okolic oczu (5–15 minut): krioterapia z wykorzystaniem technologii InstaChill, inspirowana technikami medycyny estetycznej, koi i odświeża delikatną skórę pod oczami, redukując opuchliznę w zaledwie kilka minut. Chłodzenie można stosować samodzielnie lub w połączeniu z zabiegami LED, aby wzmocnić efekt odświeżenia.

Regularne stosowanie Shark CryoGlow LED przynosi wymierne efekty: już po 8 tygodniach stosowania, użytkownicy zgłaszali o 34% bardziej promienną skórę, a także udowodniono wygładzenie cery i redukcję zaczerwienień. W kontekście trądziku badania wykazały poprawę stanu skóry oraz jej wygładzenie w ciągu zaledwie 4 tygodni, a użytkownicy zauważyli 21% poprawę w zakresie niedoskonałości skóry, bardziej równomierny koloryt oraz poprawę wyglądu porów. Dodatkowo, po 8-tygodniowym cyklu terapii, tryb prewencji i pielęgnacji pomaga utrzymać blask skóry i utrwalić rezultaty .

Szeroka gama innowacyjnych produktów

W kategorii beauty marka Shark oferuje m.in. suszarko-lokówkę Shark FlexStyle, która łączy funkcje suszenia i stylizacji włosów w jednym urządzeniu. Do kluczowych produktów z logo Shark należą także nowoczesne odkurzacze, takie jak Shark Detect Pro, zapewniające skuteczne i wygodne sprzątanie. Z kolei marka Ninja znana jest przede wszystkim z innowacyjnych urządzeń kuchennych, w tym z Airfryer Double Stack XL, który pozwala przygotować zdrowe posiłki szybciej i łatwiej. Produkty marek Shark oraz Ninja dostępne są także w oficjalnym sklepie internetowym SharkNinja na Allegro, sklepie internetowym Shark oraz sklepie internetowym Ninja. Firma stale inwestuje także w rozwój i innowacje, dążąc do ułatwienia codziennego życia swoim klientom na całym świecie.

i Autor: Shark CryoGlow LED/ Materiały prasowe