Promienny wygląd od środka

PROMIENNY WYGLĄD

Zdrowa skóra, lśniące włosy i silne paznokcie to marzenie każdej z nas. Wraz z nadejściem nowego roku warto dopisać zewnętrzny glow up do listy celów. W natłoku obowiązków, braku snu i nadmiernego stresu, często zapominamy, że aby utrzymać włosy, cerę i paznokcie w dobrej kondycji należy zadbać o siebie od środka. Dobroczynne witaminy i minerały mają ogromny wpływ na naturalny efekt glow.

Zmęczonej skórze na ratunek przychodzi suplement diety GlowMe, którego bogata formuła pozwala zachować zdrowy wygląd. Kompleks witamin A, C oraz E pomaga w procesie prawidłowej produkcji kolagenu, oraz chroni komórki przed stresem oksydacyjnym. W składzie nie mogło zabraknąć kolagenu, który jest podstawą tkanki łącznej, kostnej, włosów czy skóry, a także kwasu hialuronowego – czyli składników dobrze znanych w kosmetologii.

Z kolei ShineMe to doskonały wybór dla spragnionych odżywienia włosów. Zawarta w formule keratyna stymuluje cebulki do wzrostu, ekstrakt z bambusa wpływa na wzmocnienie struktury włosa i zapobiega ich nadmiernemu wypadaniu, a ekstrakt z owoców czarnej borówki zwiększa dotlenienie i aktywację mikrokrążenia, dzięki czemu komórki dostają większą ilość składników odżywczych niezbędnych do wzrostu i funkcjonowania włosów oraz paznokci.

Suplement SmartMe jest z kolei połączeniem kwasów OMEGA 3, 6 i 9 z kompleksem witamin A, E i D3 przez co korzystnie wpływa nie tylko na zdrowy wygląd skóry, ale także włosów i paznokci.

i Autor: Materiały prasowe Health Labs Care

PODSTAWY SUPLEMENTACJI

Istnieją takie witaminy oraz składniki odżywcze, których suplementacja zalecana jest przez cały rok (oczywiście po wcześniejszej konsultacji z lekarzem). Zestaw My Basic Care od Health Labs Care to trzy suplementy diety zawierające składniki o komplementarnym działaniu stanowiącym bazę, której potrzebuje każdy organizm. OmegaMe dostarcza niezbędnych kwasów tłuszczowych Omega 3 EPA i DHA, które przyczyniają się do utrzymania prawidłowego funkcjonowania mózgu i serca. Kompleks witamin B zawartych w produkcie Vitamin B Complex wspiera układ nerwowy i odpornościowy, a także pomaga w walce z uczuciem zmęczenia i poprawia samopoczucie. SmartMe stanowi dopełnienie, które dba o zdrowy wygląd skóry, a także pomaga zachować prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

Mówiąc o podstawach suplementacji, należy wspomnieć również o niezwykle ważnej witaminie D3, której u większości Polaków stwierdzane są niedobory. Vitamin D Natural+ w kroplach to wegański produkt, który cechują liczne, pozytywne właściwości – zaczynając od wsparcia odporności, poprzez pomoc w utrzymaniu zdrowych kości, a kończąc na korzystnym wpływie na układ nerwowy.Zadbaj od swój organizm od środka!

i Autor: Materiały prasowe Health Labs Care

DROGA DO WYMARZONEJ SYLWETKI

W nowym roku zamierzasz rozpocząć drogę w kierunku wymarzonej sylwetki? A może po prostu chcesz poprawić swoją kondycję? Możesz liczyć na wsparcie od Health Labs Care!

SlimMe tworzy kombinacja zróżnicowanych składników aktywnych, które stanowią wsparcie dla ciała spragnionego efektów. Pokrzywa indyjska, a właściwie zawarta w niej forskolina, wykazuje właściwości, które pomagają regulować spalanie tłuszczu i przyczyniają się do kontroli masy ciała. Kapsaicyna zawarta w ekstrakcie z owoców pieprzu cayenne zwiększa uczucie sytości, a tym samym zmniejsza spożycie energii i tłuszczu, a kofeina wpływa pozytywnie na Twoją wydolność fizyczną podczas ćwiczeń. Tym razem nie ulegniesz wymówkom!

Co więcej, marka przygotowała coś specjalnie dla aktywnych kobiet - odżywczy koktajl białkowy ShapeMe, dzięki poręcznej saszetce stanowi zdrową alternatywę dla niezdrowych przekąsek, którą możesz mieć zawsze przy sobie! Dostępny jest w trzech smakach (czekolada z wiśnią, truskawka ze śmietanką i owoce leśne). Wspomniany suplement to doskonały wybór, jeżeli uprawiasz sport i chcesz wspierać utratę tkanki tłuszczowej oraz zwiększyć siłę mięśni lub po prostu żyjesz w biegu i zależy Ci, aby spożyć w ciągu dnia odżywczą i sycącą przekąskę.

i Autor: Materiały prasowe Health Labs Care

WSPARCIE DLA DIETY ROŚLINNEJ

Dieta roślinna wymaga szczególnego zadbania w uzupełnianiu koniecznych witamin i składników mineralnych. Health Labs Care ma na to świetne rozwiązanie — VegeMe. Jak mówi Paulina Ihnatowicz – ekspert marki oraz dietetyk ze specjalnością dietetyki klinicznej i sportowej:„Suplement diety VegeMe to kompleksowy i złożony produkt przeznaczony zwłaszcza dla osób będących na diecie wegańskiej i wegetariańskiej, które mają zwiększone zapotrzebowanie na witaminy z grupy B oraz składniki mineralne, w tym żelazo, selen czy wapń.”Ponadto, w ofercie marki wegetarianie i weganie znajdą suplement OmegaMe Vege, w której kwas DHA z ryb zastąpiony został jego odpowiednikiem z alg morskich. Co więcej, suplement wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D!