Promocje CCC, że klękajcie narody. Ruszyły wyprzedaże. Najmodniejsza torebka tego sezonu za mniej niż 100 zł. Klasyczny model, który w innych sklepach potrafi kosztować setki złotych

Noworoczne wyprzedaże w CCC. Modna torebka za mniej niż 100 zł

Promocje w sklepach CCC. Kobieca torebka to prawdziwa studnia skarbów. Można znaleźć w niej dosłownie wszystko. W ostatnich sezonach w modzie są niewielkie (ale pojemne) torebki. To klasyczne modele, które pasują do wielu stylizacji. W sklepach CCC wystartowały sezonowe wyprzedaże, a wśród nich wiele atrakcyjnych okazji cenowych. W tym roku CCC przygotowało między innymi rabaty sięgające 20 proc. na zimowe buty oraz promocje 40 proc. na torebki oraz akcesoria. Hitem trwających wyprzedaży CCC może okazać się modna i klasyczna torebka DeeZee, która obecnie kosztuje jedynie 99,99 zł. To jednak nie wszystko ten produkt kupisz teraz 40 proc. taniej przy zakupach za min. 99 zł z kodem EXTRA40. Torebka DeeZee to klasyczny model z paskiem imitującym łańcuch oraz zdobionym zapięciem. Tego rodzaju torebka to absolutny klasyk, który nigdy nie wyjdzie z mody. Pasuje ona zarówno do casualowych stylizacji, jak i bardziej wieczorowych zestawień. Jeżeli szukasz torebki, która będzie uniwersalna to ta z promocji CCC zdecydowanie jest dobrym wyborem.

i Autor: Materiały prasowe promocje CCC

