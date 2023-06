Promocje Pepco, że szczęki opadają. To najmodniejsza spódnica tego sezonu. Kosztuje tylko 45 zł, a prezentuje się wystrzałowo. Przechodzisz w niej całe lato

Przepiękna spódnica w promocji Pepco. Ten model skradnie Twe serce. Kosztuje tylko 45 zł

W sklepach Pepco znajdziesz klasyczne ubrania, które sprawdzą się o każdej porze roku. Wiosenno-letnia oferta to przede wszystkim zwiewne materiały (rządzi wiskoza) oraz uniwersalne kroje. Na sklepowych półkach pojawiła się właśnie nowa kolekcja. Znajdziesz w niej między innymi klasyczne topy damskie z wiskozy w cenie 20 zł oraz przewiewne szorty damskie za 25 zł. Hitem promocji Pepco może okazać się spódnica do kostek w marynarskich stylu oraz w cenie 45 zł. Dostępna jest ona w granatowym kolorze w białe, poprzeczne paski. Posiada gumkę w pasie, dzięki czemu jest wygodna i nie krępuje ruchów. Spódnica z promocji Pepco wykonana jest w 95 proc. z wiskozy oraz w 5 proc. z elastanu. Ma także niewielkie rozciecia na bokach co sprawia, że nie wygodnie się w niej chodzi i nie blokuje ona ruchów. Spodnia maxi to rewelacyjny pomysł na wiosenne oraz letnie stylizacji. W prosty sposób możesz stworzyć kobiecy i wygodny look. Będziesz się w niej czuła wygodnie i pięknie.

i Autor: materiały prasowe Promocje w Pepco

