Proste patenty na urodę

FORMUŁA TRIO-MOLÉCULAIRE®

To serce kosmetyków pielęgnacyjnych EISENBERG Paris. Formuła TRIO-MOLÉCULAIRE® to efekt wieloletnich badań i testów. Na czym polega jej fenomen? Zawiera trzy aktywne molekuły, które wspierają regenerację, stymulują i dotleniają skórę. Są to: enzymy (odpowiadają z regenerację), cytokiny (stymulują) i biostymuliny (dotleniają). Enzymy, to biotechnologiczne molekuły, regenerujące skórę poprzez usunięcie korneocytów, które sprawiają, że skóra jest gruba, szara i zmęczona. Sprzyjają doskonałemu wchłanianiu przez skórę składników aktywnych i gwarantują lepszą strukturę płaszcza lipidowego. Z kolei cytokiny są molekułami będącymi kluczem do samoregulacji na poziomie komórkowym, są niczym peptydowi „posłańcy” niektórych komórek, np. białych krwinek i komórek układu immunologicznego. Oddziałują na receptory innych komórek, tak aby pobudzić wiele procesów życiowych, w tym ich regenerację. Natomiast biostymuliny - wyciągi z młodych pędów buka - dotleniają komórki, są więc dla nich źródłem energii. Pobudzają też syntezę kolagenu oraz elastyny. Formuła ENERGIE OR obok TRIO-MOLÉCULAIRE® zawiera Peptydy Jedwabiu pokryte cienką warstwą Czystego Złota, które zmniejszają stres oksydacyjny komórek; stymulator metabolizmu komórkowego (ujędrnia i tonizuje) oraz Oligo-mineralny Kompleks Magnez - Cynk - Mangan - Sód stymulujący pracę komórek i odżywiający naskórek.

WYPRÓBUJ: EISENBERG Paris Excellence ENERGIE OR, 1289 zł/50 ml

KOMÓRKI MACIERZYSTE

Temat komórek macierzystych w pielęgnacji jest cały czas na topie. A to ze względu na swoją zdolność dzielenia się, różnicowania oraz samoodnowy. W kosmetykach wykorzystuje się te pochodzenia roślinnego. W serum ZO Skin Health Daily Power Defense wykorzystano ZO-RRS2® - unikalny kompleks kultur komórek macierzystych z szarotki alpejskie) i szanty zwyczajnej, który zapewnia silną ochronę antyoksydacyjną i minimalizuje stan zapalny, zapobiegając przyszłym uszkodzeniom skóry. Stanowi pierwszą linię obrony, neutralizując skutki stresu oksydacyjnego oraz łagodząc widoczne zaczerwienienia. Serum skutecznie wspomaga naturalne procesy naprawcze komórek, pozwalając utrzymać optymalne zdrowie skóry.

Wypróbuj: ZO Skin Health Daily Power Defense, 780 zł/50 ml

SUPLEMENTY ZE SPRAWDZONYM SKŁADEM

Współczesna pielęgnacja opiera się na holistycznym podejściu – zdajemy sobie sprawę, że w trosce o dobry wygląd i formę musimy działać od zewnątrz i wewnątrz. Przy mnogości produktów, łatwo się pogubić. Nie każdy suplement dostępny w sprzedaży przyniesie odpowiednie wsparcie. Siłą suplementacji marki Medilâge jest innowacyjne połączenie starannie wyselekcjonowanych składników. Najważniejsze z nich pochodzą z Francji – Medilâge współpracuje z Pur’expert Purextract, francuską firmą, która specjalizuje się w ekstrakcji roślinnej, stosując zaawansowaną technologię i przyjazne dla środowiska podejście – wykorzystuje się każdą część rośliny w celu optymalnej eksploatacji zasobów natury. Dzięki wyjątkowej formie podania, substancje aktywne zawarte w formułach Medilâge potrafią hamować degradację genów oraz przyspieszać naturalne procesy biologiczne, wszystkie składniki preparatów są opatentowane, a ich działanie potwierdzone badaniami, np. Medilâge anti-cellulite bazuje na liofilizowanym koncentracie soku z francuskiej odmiany melona kantalupa (Dimpless®). To pierwsza podawana doustnie substancja z klinicznie udowodnioną skutecznością działania na cellulit. Preparat zawiera także Sinetrol® Xpure C1, czyli opatentowany składnik wytwarzany z soku, skórki i nasion pomarańczy, grejpfrutów oraz guarany. Jego działanie przestawia nasz metabolizm na pozyskiwanie energii ze zgromadzonego zapasu tłuszczów, co przekłada się na spadek masy ciała i redukcję wagi.

Wypróbuj: Medilâge anti-cellulite, 450 zł/90 kapsułek

VERISOL® - BOHATER WŚRÓD KOLAGENÓW

Składnik ten znajdziemy w kolagenowej formule piękna REMÉ. To specjalna kompozycja peptydów kolagenowych pomagających zachować piękną skórę, włosy i paznokcie. Badanie z udziałem 69 kobiet w wieku od 35 do 55 lat wykazało, że doustne przyjmowanie VERISOL® w ilości 2,5 g/dobę przez okres 8 tygodni prowadzi do znacznej poprawy elastyczności skóry w porównaniu z grupą kontrolną, a efekty były zauważalne już po 4 tygodniach suplementacji1. Inne badanie pokazało też, że regularne przyjmowanie tej substancji wpływa na redukcję objętości zmarszczek wokół oczu, a tym samym zmniejsza ich widoczność2. Dokładnie taką dawkę peptydów kolagenowych znajdziemy w REMÉ, które dzięki formie proszku jest dobrze przyswajane. Dostępny jest w trzech smakach, dzięki czemu przyjmowanie suplementu staje się przyjemnym rytuałem i chwilą dla siebie.

Wypróbuj: REMÉ, ok. 80 zł/150 g, ok. 30 porcji |dostępny w trzech smakach: neutralnym, pomarańcza + marakuja oraz truskawka + opuncja figowa.

