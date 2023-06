"Proud to be". Wyjątkowa współpraca CONVERSE i wielka impreza

To najchętniej kupowane perfumy na świecie. Kosztują blisko 1000 zł, a my mamy boski zamiennik za 20 zł. Kupisz go w Lidlu. To zapach rozkoszy i niezależnej kobiety

W specjalnej kolekcji butów Converse PRIDE znajdziemy zarówno uwielbiane przez wszystkich klasyki z charakterystycznymi, tęczowymi elementami, jak i bardziej odważne, brokatowe modele na obcasach, które dają dobrą, pozytywną energię. Oprócz stworzenia kolekcji butów i ubrań Converse planuje liczne dodatkowe wydarzenia w duchu hasła tegorocznej kampanii PROUD TO BE.

W tym roku marka podjęła decyzję o długofalowej współpracy z poznańską Grupą Stonewall - organizacją pozarządową walczącą o prawa osób LGBTQIA+. W ramach wspólnych działań zaplanowano m.in. cykl materiałów video nt. edukacji seksualnej dostępnych na kanale YouTube Stonewall TV. Co więcej, Converse obecny będzie ze swoją strefą podczas Parady Równości w Warszawie, a także tej organizowanej w Poznaniu 1 lipca.

W przeddzień warszawskiej Parady Równości - 16 czerwca - Converse organizuje huczne before party w klubie SOGO. Podczas wydarzenia będzie można przygotować transparenty i banery z Loesje oraz uczestniczyć w warsztatach z voguingu z Madlen Revlon i Gigi Revlon. Na gości czekać będą także spektakularne występy artystów m.in Halina World, Cieżki Brokat i PXL.

Ale to nie wszystko. Z okazji Pride Month Converse zainicjował powstanie limitowanego ZINa - własnego, specjalnego magazynu, który został stworzony we współpracy ze społecznością LGBTQIA+. Tematy poruszane w publikacji to m.in.: ekspresja negatywnych emocji, toksyczna męskość, niechciany coming out, jak kochać swoich bliskich, chociaż nie akceptuje się ich poglądów czy autoterapia przez monolog wewnętrzny. Ponadto liczne wywiady, felietony NGO czy spis ważnych telefonów. W przygotowaniu ZINa wzięli udział także All Stars, czyli młoda i kreatywna społeczność Converse.

- Inkluzywność znajduje się w DNA marki Converse od zawsze. W tym roku po raz kolejny chcemy dać temu dowód realnie wspierając środowiska LGBTQIA+. Całoroczna współpraca z Grupą Stonewall i wspólne stworzenie materiałów edukacyjnych, czy zainicjowany przez nas ZIN to działania, które mają na celu pomóc wszystkim młodym osobom, które szukają odpowiedzi na nurtujące ich pytania - mówi Jacek Chałupka, Communications Specialist w Orbico Style, dystrybutor marki Converse w Polsce.

i Autor: Materiały prasowe Converse