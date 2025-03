„Przebudzenie” z Anną Dec – SADVA prezentuje nową kampanię i ambasadorkę

SADVA od ponad 25 lat tworzy biżuterię, która dodaje kobietom skrzydeł – podkreśla ich piękno, kobiecość oraz wyjątkowy charakter, inspirując do wyrażania siebie bez obaw i ograniczeń. Każdy projekt marki powstaje z dbałością o najmniejszy detal, by towarzyszyć kobietom w najważniejszych momentach ich życia i dodawać im pewności siebie. Motyl, będący symbolem marki, uosabia przemianę, siłę i wytrwałość, ale także subtelność i delikatność.

14 marca w greckiej restauracji Medusa w Warszawie zgromadzili się goście ze świata mediów, influencerzy, przyjaciele marki oraz bliscy Anny Dec, aby uczcić tę wyjątkową okazję. Kolorystyka wnętrz doskonale odzwierciedlała barwy marki, a przestrzenie wypełniły motyle i kwiaty, które towarzyszyły Annie podczas sesji zdjęciowej do kampanii. Flagowe projekty marki, wyeksponowane na evencie, mieniły się wyjątkowym blaskiem, zachwycając nowoczesnym designem oraz misternym wykończeniem. Goście mogli podziwiać między innymi złotą biżuterię w kształcie Motyla, przeskalowane kolczyki, duże srebrne pierścionki oraz bransoletki z kamieniami naturalnymi.

Kampania marki SADVA z Anną Dec, nosząca nazwę „Przebudzenie”, inspiruje do zmian i celebracji wewnętrznego piękna. Anna Dec, dziennikarka i bizneswoman, doskonale odzwierciedla wartości marki – delikatność, piękno i przemianę. Kampania, której motywami są kwiaty i motyl, symbolizuje rozkwit i przemianę, a biżuteria SADVA podkreśla indywidualność oraz pewność siebie kobiet. Anna Dec, jako ambasadorka marki, zachęca do odkrywania własnej mocy, celebracji zmian i bycia sobą. „Przebudzenie” to opowieść o kobiecej sile i wolności, o tym, by z odwagą kroczyć przez życie.

i Autor: materiały prasowe SADVA