Przegląd najmodniejszych modeli butów na zimę 22/23. Co będzie modne?

Pierwsze mrozy i śnieg skłaniają do wyboru odpowiedniej pary obuwia, która nie tylko przypadnie do gustu pod względem designu, ale również ochroni przed zimnem i zapewni komfort stopom. W tym sezonie projektanci są zgodni – stawiamy na klasykę. Do eleganckich stylizacji, w zestawieniu z ciepłym płaszczem warto wybierać ponadczasowe, sznurowane oficerki - najlepiej z gładką strukturą i w monochromatycznych barwach. Dla fanek wygody, świetną opcją będą miękkie i praktyczne eskimoski, które dzięki supermodelce Belli Hadid znowu stały się najgorętszym trendem tegorocznej zimy. Do mody po krótkiej przerwie wróciły również botki w stylu motocyklowym. W połączeniu z kurtką pilotką lub oversizową skórą stworzą modną stylizację z rockowym twistem. Z kolei, podczas zimowych wyjazdów do górskich kurortów najbardziej sprawdzą się śniegowce w stylu après-ski. Do tego charakterystyczny kombinezon w stylu lat 90. i voilà – look idealny do podboju ośnieżonych szczytów gotowy. Wszystkie modele znaleźć można w Deichmann – online lub w sklepach stacjonarnych.

Sneakersy to jeden z najbardziej uniwersalnych modeli butów. Zimą łączymy je w stylizacjach z długim płaszczem oraz grubym swetrem i wybieramy te z wysoką cholewką oraz grubą podeszwą, by mieć pewność, że nie zmarzniemy. Jeśli zima nie będzie zbyt sroga, możemy pozostać przy tradycyjnych trampkach. Oryginalnych sneakersów szukaj w ofercie Skechers. Minimalistki znajdą dla siebie modele w subtelnych odcieniach (np. modele Skechers Relaxed Fit: D'Lux Fitness lub Skechers BOBS Squad Air). Z kolei Skechers Uno-Spread The Love lub Skechers D'Lites to wybory idealne dla miłośniczek oryginalnych rozwiązań. Kultowy nadruk w serduszka powoduje, że będą one również doskonałym prezentem na Walentynki.