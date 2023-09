Przełom wśród masek LED. Pielęgnacja na jeszcze wyższym poziomie

Szwajcarskie zagłębie piękna i technologii

Szwajcaria jest jednym z najbardziej znanych i innowacyjnych ośrodków biotechnologicznych na świecie. Inspiracją dla powstania marki FAQ od FOREO były innowacyjne technologie opracowane właśnie tutaj. Wprowadzając zaawansowane procesy do swoich produktów, FOREO prezentując markę FAQ tworzy jedno z najważniejszych połączeń na świecie na rynku profesjonalnych urządzeń do użytku domowego. Zarówno FOREO, jak i FAQ™ Swiss mają na celu umożliwienie każdemu dostępu do technologii najwyższej jakości. Bez wychodzenia z domu.

Maski LED top trendem urodowym

Globalny rynek masek do twarzy działających na bazie technologii LED do 2030 roku przewiduje wzrost o około 11,9%, z obecnych 238,1 miliona dolarów. Według FOREO, jest to doskonała okazja, aby być liderem w tej kategorii dzięki innowacjom FAQ™ Swiss. Urządzenia do terapii światłem zdobywają coraz większą popularność na rynku, co doskonale widać po trendujących hasłach w wyszukiwarkach - np. Amazona. Według raportu Jungle Scout dotyczącego Amazona, w ciągu ostatnich 3 lat o 95% więcej osób szukało hasła "terapia światłem" w Stanach Zjednoczonych, podczas gdy wzrost na skalę globalną wynosił około 77%.

FOREO FAQ™ 200, czyli wszystko, co warto wiedzieć o przełomowych maskach LED

FOREO FAQ™ 202, flagowy produkt w kolekcji szwajcarskiej marki, stanowi idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą przenieść swoją rutynę pielęgnacji skóry na wyższy poziom. Wykorzystując kliniczną terapię światłem LED, FAQ™ 202 używa ośmiu różnych długości fal świetlnych LED (czerwonej, niebieskiej, zielonej, pomarańczowej, fioletowej, cyjanowej, żółtej) - każda celująca w inny problem skóry. Oraz światła NIR, aby skutecznie walczyć z oznakami starzenia i innymi potrzebami cery w ramach wgranych zabiegów. Maska emituje 1000 impulsów LED na sekundę za pomocą 600 punktów świetlnych.

Tysiące przeskanowanych twarzy

Maska FAQ™ 202 powstawała przez prawie 10 lat - miała być produktem, który doskonale dopasuje się do każdej twarzy, będzie idealnie przylegał i nie powodował dyskomfortu podczas używania. Aby było to możliwe, zespół inżynierów z FAQ™ Swiss przeskanował ponad 10 tysięcy różnych twarzy, używając do obliczeń AI i tworząc maskę idealną - z unikalnego silikonu (flexi-fit). Maska jest przezroczysta i dopasowuje się do twarzy jak druga skóra.

Przełomowy design

Ultralekki, odporny na bakterie silikon dopasowuje się do każdego kształtu i wielkości twarzy. W przeciwieństwie do innych masek LED, które emitują światło tylko w kilku określonych miejscach na skórze, maska FAQ™ rozprowadza światło równomiernie poprzez 600 zoptymalizowanych punktów świetlnych. Dzięki temu lecznicze światło LED przenika przez każdy milimetr skóry. Bezprzewodowa maska FAQ™ 202, dzięki designerskiej, złotej oprawie wokół oczu, chroni je przed światłem. A jej używanie? To czysta przyjemność! Brak kabla zapewnia pełną swobodę ruchów. Nie musimy więc rezygnować ze swoich ulubionych czynności podczas zabiegu z maską FOREO FAQ™ 202!

Widoczne rezultaty już w 2 tygodnie

Udowodniono, że terapia światłem LED, dostępnym w maskach FAQ 200 skutecznie działa w odwracaniu oznak starzenia się skóry, stymulując produkcję kolagenu, zmniejszając zmarszczki i przebarwienia spowodowane słońcem oraz nadając skórze odświeżony wygląd. Może także pomóc w redukcji stanów zapalnych, co przekłada się na zdrowszy wygląd cery. Aby osiągnąć pełne rezultaty warto, stosować maskę minimum 6-12 tygodni. Natomiast już po 2 tygodniach zauważymy widoczne zmiany.

Terapia maską FAQ 202:

Redukuje zmarszczki o 32% już w ciągu 2 tygodni.

Znacząco zwiększa jędrność już w ciągu 2 tygodni.

Znacząco zwiększa elastyczność już w ciągu 2 tygodni.

Redukuje trądzik o 48% już w ciągu 2 tygodni.

Redukuje nadmierną produkcję sebum o 18% już w ciągu 2 tygodni.

Poza maskami LED w kolekcji FOREO FAQ znalazły się też urządzenia z serii FAQ 100, które dzięki zaawansowanym technologiom, jak radiofrekwencja, pozwalają uzyskać pełen rytuał anti-aging.

