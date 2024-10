Przerażająco dobra oferta w Pizza Hut! Premierowa The Black Pizza już dostępna

Cukierek albo... pizza?

Uwaga! Czas na najbardziej upiorny dzień w roku! Gdy dynie zamieniają się w potwory, a cukierki w magiczne smakołyki, tylko jedno jest pewne – Halloween to świetna okazja, by połączyć strach i śmiech. W Pizza Hut straszenie zaczyna się dużo wcześniej - czy odważysz się wejść w ten świat pełen duchów, wiedźm i... halloweenowych nowości?

Spiesz się, bo dziś jest, a jutro może jej nie być!

THE BLACK PIZZA to limitowana oferta, która będzie dostępna od 15 października do Halloween, czyli 31 października, albo do wyczerpania zapasów. Więc spiesz się, bo dziś jest, a jutro może jej nie być! Tego rodzaju nowości znikają z menu w mgnieniu oka, więc lepiej nie czekać z degustacją – raz spróbowane, mogą stać się ulubioną pozycją halloweenowego menu. Szkoda byłoby przegapić taki hit!

Halloweenowa Czarna Pizza to oryginalne czarne ciasto, mozarella, serowe kuleczki oraz sos czosnkowy ułożony w pajęczą sieć! Nowy produkt przykuwa wzrok i budzi skojarzenia z najciemniejszą nocą Halloween – wszystko to sprawia, że jest ona jedyna w swoim rodzaju! Od 15 października można ją zamówić w restauracjach stacjonarnych, ale także w opcji na wynos i z dostawą.

Ale to nie koniec – w halloweenowym klimacie znajdziemy również Black Bites – czarne kuleczki wypełnione ciągnącym się serem cheddar i kawałeczkami papryczki jalapeno. Znajdują się na pizzy, ale fani mogą je też zamówić osobno z sosem czosnkowym.

Halloween w Pizza Hut to zupełnie nowy wymiar przeżyć. Premiera Black Pizzy i Black Bites to ukłon w stronę tych, którzy kochają serowość naszych produktów i odważne połączenia smaków. Tajemnica? Ten niesamowity, straszliwy kolor ciasta pochodzi od... kakao! Dzięki temu nasza nowość smakuje niepowtarzalnie i intrygująco. Trzeba tego spróbować! Zamówienie Black Pizzy sprawdzi się na każdej imprezie. — mówi Ewelina Parzych, Communication Manager w Pizza Hut.

Przerażająco dobra zniżka!

Pizza Hut przygotowała również przerażająco dobrą zniżkę dla osób, które lubią dzielić się swoimi wrażeniami z innymi. Co musisz zrobić? To proste! Dodaj film lub zdjęcie Czarnej Pizzy na Facebooka, Instagrama albo TikToka i oznacz profil Pizza Hut Polska. W ciągu 12 godzin dostaniesz wiadomość z 10% zniżką na kolejne zamówienie. Wykorzystaj kod najpóźniej do 4 listopada 2024 roku, bo przepadnie na zawsze!

Chcemy łączyć ludzi poprzez radość wokół pizzy, stąd też niezmiennie poszerzamy naszą ofertę, wprowadzając nowe zaskakujące smaki i produkty. Zależy nam również na budowaniu szczególnej relacji i wspólnym celebrowaniu wyjątkowych chwil z naszymi Gośćmi. Liczymy, że Czarna Pizza i Black Bites będą świetnym pretekstem do dzielenia się zabawą z najbliższymi i tworzenia wspólnych wspomnień. — dodaje Tomasz Tomczyk, Senior Marketing Manager Pizza Hut. Spiesz się, aby skorzystać z limitowanych produktów oraz zniżki, bo obowiązują tylko do wyczerpania zapasów, jednak nie dłużej niż do 31 października 2024!

i Autor: materiał prasowy Pizza Hut