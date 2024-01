Raz na zawsze pożegnaj cellulit

Makijaż na wiosnę 2024. Co będzie modne? To będą makijażowe tredny

Cellulit, czyli?

Z cellulitem zmaga się około 85% kobiet w wieku powyżej 20 lat. Jego pojawienie się możemy zaobserwować głównie na udach, biodrach, pośladkach i brzuchu. Częściej u kobiet niż u mężczyzn. W zależności od stopnia zaawansowania może być widoczny gołym okiem lub dostrzegalny dopiero po ściśnięciu skóry. Czym jest tak naprawdę? Cellulit to nieprawidłowe rozmieszczenie tkanki tłuszczowej, prowadzącej do zmian w tkance podskórnej. Prowadzi to do powstania tzw. “skórki pomarańczowej”, czyli wgłębień w skórze. Są one naturalne, jednak jeśli chcemy im przeciwdziałać, na rynku dostępnych jest wiele metod. Czynniki takie jak genetyka, starzenie się i hormony również odgrywają rolę w powstawaniu cellulitu. Estrogen, hormon odpowiedzialny za rozwój i regulację żeńskiego układu rozrodczego, wpływa na przepływ krwi, produkcję kolagenu i dystrybucję tłuszczu. U kobiet estrogen sprzyja gromadzeniu się tłuszczu w obszarach podskórnych.

BEAR™ 2 body tonizuje i ujędrnia skórę, pomagając wygładzić dołeczki, czyli “skórę pomarańczową” na udach, pośladkach, ramionach i brzuchu dzięki czterem zaawansowanym technologiom. Wyposażony jest między innymi w 2 typy mikroprądu. Advanced Microcurrent™ to stały prąd, który stymuluje mięśnie do ich wzmocnienia, jednocześnie napinając skórę nad nimi, a Sculpting Microcurrent™ kieruje mikroprąd głębiej do mięśni, aby skutecznie je ujędrnić, zapewniając wyrzeźbiony wygląd. Aby uzyskać optymalne rezultaty, oba typy mikroprądów zostały włączone do zabiegu sterowanego wideo w aplikacji, zaprojektowanego specjalnie do zwalczania uporczywego cellulitu na udach i pośladkach. Opatentowany system Anti-shock™ 2.0 dostosowuje terapię mikroprądową tak, aby idealnie pasowała do Twojej skóry. Z kolei Masaż T-Sonic™w połączeniu z mikroprądami poprawia wygląd cellulitu poprzez zwiększenie drenażu limfatycznego, aby pomóc w ukierunkowaniu płynu gromadzącego się w skórze. Wszystko to skutkuje pozostawieniem skóry gładszej, napiętej i bardziej wyrzeźbionej.

„Konsumenci mają dość marek sprzedających nieskuteczne kremy na cellulit. FOREO umożliwiło coś, co do tej pory pozostawało zarezerwowane dla gabinetów medycyny estetycznej. Dzięki unikalnej, opatentowanej technologii masażu T-Sonic™, dwóm różnym rodzajom mikroprądów i systemowi Anti-shock™ 2.0, nasze urządzenie mikroprądowe BEAR 2 body jest najpotężniejszym, a jednocześnie najbezpieczniejszym na świecie urządzeniem ujędrniającym do użytku domowego, dostępnym na rynku. Ruch i dbanie o zdrowie w połączeniu z BEAR™ 2 body zapewni widoczne rezultaty" mówi Vladimir Cuturilo, General Manager FOREO na Europę Wschodnią.

Dlaczego pokochasz BEAR 2 body

Wykazano, że mikroprądy zwiększają produkcję kolagenu i elastyny- co prowadzi do ujędrniania skóry. BEAR™ 2 body stymuluje mikrokrążenie, dostarczając do komórek tlen i niezbędne składniki odżywcze – w celu przyspieszenia procesu odnowy skóry dla jej zadbanego wyglądu. Już po 1 tygodniu zauważysz różnicę w wyglądzie obszarów poddanych zabiegowi. Podobnie jak wszystkie produkty FOREO, żywotność baterii jest oszałamiająca – półtorej godziny ładowania wystarcza na nawet 300 minut użytkowania urządzenia.Urządzenia mikroprądowe, takie jak BEAR™ 2 body, muszą być używane z serum przewodzącym. Aby uzyskać optymalne rezultaty, zalecamy stosowanie ujędrniającego serum do ciała FOREO SUPERCHARGED™ — opracowanego specjalnie do stosowania z urządzeniem. BEAR 2 body kosztuje 1499 PLN i dostępny jest na foreo.com oraz u oficjalnych partnerów marki. Jak używać?

1. NAŁÓŻ SERUM

Upewnij się, że zarówno Twoja skóra, jak i urządzenie BEAR™ są czyste i suche. Następnie nałóż równomiernie serum przewodzące na wszystkie obszary, które chcesz poddać zabiegowi, pozostawiając cienką warstwę przypominającą maskę na powierzchni skóry.

2. WYBIERZ PREFERENCJE

Naciśnij uniwersalny przycisk, aby włączyć urządzenie BEAR™. Dostosuj intensywność mikroprądu, ponownie szybko naciskając przycisk, raz dla każdego poziomu. Uzyskaj dostęp do większej liczby ustawień za pośrednictwem aplikacji FOREO.Uwaga: Domyślne ustawienie BEAR™ 2 body to „Tryb dla początkujących” (poziomy intensywności mikroprądu 1–5). Jeśli chcesz uzyskać dostęp do „Trybu Pro” (poziomy intensywności mikroprądów 6–10), możesz to zrobić w „Ustawieniach” w aplikacji.

3. MASAŻ

Przyciśnij wszystkie cztery metalowe kulki do skóry ze średnim naciskiem i powoli przesuwaj urządzenie w górę po nogach, pośladkach, brzuchu i ramionach, według uznania. Uzyskaj dostęp do filmów z przewodnikiem dotyczących leczenia konkretnych obszarów problemowych w aplikacji FOREO.

Upewnij się, że podczas zabiegu wszystkie cztery kule mikroprądowe dotykają skóry.

BEAR™ 2 body nie może być stosowany na twarz.

