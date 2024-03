Rok 2014 wraca w trendach. Makijaż jak Instagrama i mob wife. Co skrywają trendy makijażowe na ten sezon?

To będzie ulubiony krem Twoje faceta. Sprzedaje się co 7 minut

Brwi to podstawa

Zapewne nasze mamy i babcie na pomysł makijażu brwi postukałaby się w czoło, szczegółowe wyrysowywanie poszczególnych włosków to makijażowy sposób, który w modzie pojawił się dopiero kilka lat temu. I choć według najnowszych trendów brwi warto podkreślać jedynie w niewielki sposób, tak by pozostawały one jak najbardziej naturalne to na Instagramie rządzą niemalże wyrysowane od linijki poszczególne włoski. Tak rodzaj make-upu zdecydowanie podkreśli twarz u dobrze współgra z mocnym makijażem oczu. Razem tworzy to spójną całość. Do takiego podkreślania brwi idealnie sprawdzą się wszelkiego rodzaju pomady do brwi i kredki z cienkim zakończeniem, którym podkreślimy nawet najmniejszy włosek.

Benefit Cosmetics Precisley, My Brow Detailer

Ta zorientowana na detale kredka od Benefit tworzy ultracienkie linie przypominające włoski, nadając brwiom wymiaru i głębi. Klucz do absolutnej precyzji? Rysik o grubości 0,08 mm i gładka, kremowa konsystencja formuły zapewniają wygodną i kontrolowaną aplikację

Benefit Cosmetics Precisley, My Brow Wax

Ten lekki wosk daje intensywny kolor i natychmiastowy efekt utrwalenia - idealne połączenie! Dodatkowe punkty za bogate składniki jak masło Shea, olej z nasion Jojoba, olejek arganowy i wosk Carnauba

Konturowanie w stylu Kim Kardashian

Mocne konturowanie, które szeroko wypromowała właśnie Kim Kardashian nie jest nowym trendem, jednak skutecznie utrzymuje się w czołówce najmodniejszych sposób na makijaż. Należy podkreślić, że te rodzaj konturowanie twarzy raczej nie sprawdzi się w przypadku lekkich i naturalnych make-upów. Jednak będzie ono idealnym rozwiązaniem w przypadku gdy chcemy mocniej wyeksponować kości policzkowe i wyszczuplić twarz. Ten rodzaj konturowanie należy zacząć od bronzera w kremie, który powinno się aplikować na kości policzkowe, boki nosa i czoło. Po jego roztarciu, jasnym korektorem rozjaśniamy okolice łuku kupidyna i kości policzkowe pod miejscem gdzie nałożyliśmy bronzer. Całość podkreślamy bronzerem w pudrze, a w rozjaśnianych miejscach aplikujemy rozświetlacz.

CHARLOTTE TILBURY Beautiful Skin Sun-Kissed Glow – Bronzer

Kremowy bronzer wzbogacony kwasem hialuronowym i słoneczną prowitaminą D3 to sekretny sposób na skórę muśniętą słońcem i piękną, promienną oraz zdrowo opaloną cerę każdego dnia!

CHARLOTTE TILBURY HOLLYWOOD CONTOUR LIGHT WAND - konturowanie na mokro

Hollywood Contour Wand to doskonała lekka formuła, która łatwo się blenduje i umożliwia budowanie efektu, zapewniając idealne wykonturowanie twarzy. Łatwy w użyciu aplikator z gąbką pozwala łatwo uzyskać efekt idealnie wyrzeźbionych kości policzkowych. Zawiera specjalne jednolite pigmenty o dobrej przyczepności, które podkreślają kontury i tworzą naturalną grę cieni i świateł. Lekka i sucha konsystencja nałożonej formuły ułatwia blendowanie.

GIORGIO ARMANI LUMINOUS SILK GLOW BLUSH

Jego miękka, jedwabista konsystencja zapewnia policzkom idealną porcję promiennego koloru w połączeniu z naturalnym blaskiem LUMINOUS SILK. Róż jest dostępny w siedmiu poprawiających wygląd skóry odcieniach. LUMINOUS SILK GLOW BLUSH wnosi nowy, barwny wymiar blasku do gamy LUMINOUS SILK. LUMINIOUS SILK GLOW BLUSH to gama siedmiu odcieni podkreślających cerę, która obejmuje barwy różowe, koralowe, czerwone, a także tonacje beżowe i śliwkowe. Idealny odcień LUMINOUS SILK GLOW BLUSH można znaleźć dopasowując odcień różu do naturalnego koloru ust.

Makijaż jak z Instagrama - podkreśl oczy

Makijaże królujące na Intagramie są mocne i wyraziste, często nieco przerysowane. Taki rodzaj make-upu lepiej wygląda na zdjęciach, dlatego też mocnym punktem muszą być oczy. W makijażach z Instagrama są one podkreślone, pomalowane z użyciem intensywnych cieni, konieczny jest również eyeliner. Zwieńczeniem tego typu makijażu są sztuczne rzęsy, które dodają pazura i sprawiają, że całość prezentuje się zjawiskowo.

Lancôme Idôle Tint

Delikatny cień do powiek. Graficzny eyeliner. Naturalny róż. Subtelny rozświetlacz. Poznaj nowy, wielozadaniowy produkt do makijażu, który pozwala w pełni rozwinąć kreatywność. Gama 7 zachwycających kolorów Idôle Tint dostępnych w 2 wykończeniach: matowym lub błyszczącym, gwarantuje 16-godzinną trwałość na powiekach. Płaska końcówka innowacyjnego aplikatora umożliwia nakładanie cieni, natomiast cienka strona pozwala tworzyć oszałamiające kreski. Lancôme wynosi makijaż na nowy poziom.

Bobbi Brown Long-Wear Cream Liner Stick

Zdefiniuj swój look na nowo dzięki NOWOŚCI Long-Wear Cream Liner Stick. Bogate w pigmenty odcienie perfekcyjnie łączą się z kultowymi cieniami w sztyfcie Long-Wear Cream Shadow Stick tworząc niesamowite makijaże na powiekach. Precyzyjna linia. 24 godzinna trwałość. 5 bogato napigmentowanych odcieni wydobywających głębiękoloru

