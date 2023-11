Roxie Węgiel dla TOUS Sztuka wyrażania siebie w nowej sesji wizerunkowej

Nieprzeciętne spodnie dla kobiet po 50-tce. Do mody wracają kultowe spodnie z lat 90-tych. Idealne na chłodne dni. Kiedyś miała je każda dziewczyna w szafie

Roxie Węgiel jest inspiracją dla swoich fanów, a jej kariera rozpoczęta w tak młodym wieku jest imponująca. Od kwietnia 2022 roku artystka pełni rolę ambasadorki TOUS, spójnie łącząc swój wizerunek artystyczny z rozpoznawalnym stylem marki. Jej współpraca z TOUS stanowi doskonały przykład harmonii między kreatywnością artystyczną a klasycznym rzemiosłem.

Roxie Węgiel i TOUS zachęcają do swobodnego wyrażania własnej osobowości przez eksperymentowanie z modą i tworzenie wyjątkowych stylizacji dopełnionych biżuteryjnymi dodatkami. Piosenkarka inspiruje wszystkich, którzy cenią sobie oryginalność i nieszablonowe podejście do mody.

- Lubię łączyć różne style, a moje stylizacje charakteryzują się mocnymi akcentami. To dla mnie sposób wyrażania swojej indywidualności i kreatywności. Każdego dnia staram się tworzyć połączenia, które odzwierciedlają moją osobowość. Dzięki temu mogę bawić się modą i zawsze wyrazić to, kim jestem - Roxie Węgiel, piosenkarka i ambasadorka TOUS.

Kolekcja TOUS Manifesto to podróż do świata kreacji i zwrócenie uwagi na detale biżuterii. Marka TOUS, znana z dbałości o jakość i estetykę, postanowiła nadać nowe oblicze klasycznemu zapięciu, przekształcając je w wyrafinowany monogram, który stał się centralnym elementem tej kolekcji. Z kolei w najnowszej linii biżuterii Color Pills z czarnym onyksem, marka nawiązuje do klasycznej elegancji. Połączenie tych dwóch kolekcji idealnie wpasowuje się w trendy sezonu jesień-zima, dopełniając każdą stylizację i dodając im szyku.

Na grudzień zaplanowano kolejną odsłonę kampanii TOUS z udziałem polskiej artystki. Czym tym razem zaskoczy nas hiszpańska marka? Tego dowiemy się już wkrótce.

i Autor: Materiały prasowe TOUS

