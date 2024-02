Różana pielęgnacja ciała. Na wiosnę postaw na zapachy otulające zmysły

SKUTECZNA I DELIKATNA LINIA PIELĘGNACYJNA

Odkryj nieodpartą przyjemność pielęgnacji skóry twarzy i ciała z delikatnymi i skutecznymi produktami Very Rose. Wegańskie formuły(1) łączą właściwości róży z szeroką paletą niezwykłych tekstur, aby zaspokoić potrzeby każdego rodzaju skóry, nawet tej wrażliwej. Iście różana linia!

Odkryj nieodpartą przyjemność, jaką zapewnia pielęgnacja skóry z linią Very Rose.

Woda różana (Rosa Damascena) zawarta w produktach oczyszczających, płynach do demakijażu i żelach pod prysznic Very Rose jest pozyskiwana w procesie destylacji parowej całych róż. Ten botaniczny hydrolat wykazuje właściwości łagodzące i zmiękczające, przynosząc ulgę wszystkim rodzajom skóry, a zwłaszcza skórze wrażliwej.

Ekstrakt z olejku różanego (Rosa Centifolia) zawarty w formule balsamu do ust Very Rose, nawilżającego balsamu do ciała i kremu do rąk jest pozyskiwany z płatków róż z Maroka. Znany ze swojej bogatej zawartości kwasów tłuszczowych, pomaga nawilżyć suchą oraz bardzo suchą skórę.

NUXE Very Rose Nawilżające mleczko do ciała

Mleczko do ciała, które koi, nawilża przez 24h(1) i chroni wszystkie rodzaje skóry, w tym skórę wrażliwą.

To miękkie i jedwabiste mleczko otula skórę, a jego formuła wzbogacona ekstraktem z olejku różanego zapewnia 24-godzinne(1) nawilżenie. Zapach z delikatnymi nutami róży pozostawia na skórze subtelną woń. Błyskawicznie się wchłania i nie pozostawia na skórze tłustego filmu, dzięki czemu 95% użytkowników(2) potwierdza, że mogą założyć ubrania bezpośrednio po aplikacji. Stosuj go regularnie, wmasowując w całe ciało rano i wieczorem, zwracając szczególną uwagę na suche obszary skóry.

Po aplikacji:

Skóra jest ukojona, nawilżona, a uczucie komfortu przywrócone u 100% użytkowników

Skóra jest chroniona przed czynnikami zewnętrznymi (wiatr, zimno...) według 100% użytkowników

NUXE Very Rose Różany krem do rąk

Wrażliwa skóra dłoni również potrzebuje pielęgnacji dostosowanej do jej potrzeb

Ponieważ skóra naszych dłoni jest stale narażona na działanie czynników zewnętrznych, zasługuje na ukierunkowaną pielęgnację, która każdego dnia zapewni odpowiedni poziom nawilżenia oraz będzie działać łagodząco i ochronnie. Opracowany na bazie organicznego aloesu i ekstraktu z olejku różanego krem do rąk i paznokci Very Rose jest odpowiedni dla wszystkich rodzajów skóry, w tym skóry bardzo wrażliwej. Jego rozpływająca się konsystencja szybko się wchłania, nie pozostawiając tłustego wykończenia, a delikatne nuty róży otulają dłonie subtelnym, niepowtarzalnym zapachem gamy. Produkt jest poręczny, idealny do noszenia przy sobie, np. w torebce i stosowania na dłonie o każdej porze dnia, ze szczególnym uwzględnieniem okolic paznokci.

Po aplikacji:

Skóra dłoni jest ukojona według 95% użytkowników

Dłonie są nawilżone według 100% użytkowników

Uczucie napięcia jest złagodzone według 100% użytkowników

NUXE Very Rose Różany żel pod prysznic

EDYCJA LIMITOWANA

Codzienny niezbędnik w wersji XXL

NUXE rozszerzył swoją kolekcję produktów do pielęgnacji ciała o żel pod prysznic o świeżym i delikatnym zapachu róży. Zawiera bazę myjącą pochodzenia roślinnego, wodę różaną, znaną z łagodnego i kojącego działania na wszystkie rodzaje skóry, w tym bardzo wrażliwą. Jego rozmiar "Jumbo" jest idealny do codziennego użytku, a jego rozpływająca się konsystencja przyjemnie się pieni, delikatnie oczyszczając skórę i pozostawiając uczucie ukojenia, komfortu i otulenia rozkosznym kwiatowym zapachem.

Po aplikacji:

Skóra jest skutecznie i delikatnie oczyszczona według 100% użytkowników

Według 100% użytkowników, skórze zostało przywrócone uczucie komfortu i ukojenie

NUXE Very Rose Woda zapachowa

Rodzina zapachów Nuxe również powiększa się o nowy produkt – Wodę Zapachową Very Rose, która pozwoli zanurzyć się w samym sercu róży. Grejpfrut, malina, czarna porzeczka i klementynka łączą się z nutami kwiatowymi w żywej i zmysłowej ścieżce zapachowej, odzwierciedlonej w gradientowym, świetlistym różowym efekcie ombre na butelce. Ta odważna woda perfumowana otula skórę miękkością i kobiecością zarówno w dzień, jak i w nocy.

OPIS PERFUMIARZA:

"Różana fala z pikantnymi i intensywnymi nutami czerwonych jagód. Różany i urzekający zapach, który zaczyna się od wibrującej nuty głowy, serca absolutnej róży w towarzystwie owocowych niuansów na delikatnie piżmowej i pudrowej bazie" - Bérengère Bourgarel, Technicoflor

