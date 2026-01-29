Rozgnieć i wetrzyj w szczypiące dłonie. Ukoi podrażnienia i nawilży skórę lepiej niż krem. Pielęgnacja suchych dłoni

Zimą niska temperatura i suche powietrze w pomieszczeniach przyczyniają się do przesuszenia skóry dłoni.

Częste mycie rąk usuwa naturalne nawilżenie, prowadząc do pęknięć i bolesnych ran.

Pewien składnik, bogaty w tłuszcze i witaminy, może zdziałać cuda, kojąc podrażnienia i nawilżając skórę.

Odkryj, jak skutecznie chronić dłonie przed mrozem i wiatrem, aby zapomnieć o problemie suchych dłoni.

Suche dłonie zimą. Przyczyny

Sucha skóra dłoni to dość częsta przypadłość w okresie zimy. Bywa nawet, że skóra na naszych dłoniach jest przesuszona do tego stopnia, że zaczyna pękać w okolicy kostek. W efekcie powstają bolesne rany. Wówczas nie pomaga nawet krem nawilżający. Problem suchej skóry dłoni zimą wynika z kilku czynników. Po pierwsze, niska temperatura i wiatr na zewnątrz naruszają naturalną barierę lipidową skóry. Po drugie, suche powietrze w ogrzewanych pomieszczeniach dodatkowo odwadnia skórę. Po trzecie, częste mycie rąk (zwłaszcza ciepłą wodą i silnymi detergentami) pozbawia skórę naturalnego natłuszczenia. Dlatego bardzo ważna jest staranna pielęgnacja dłoni zimą. A jak uratować spierzchnięte i wręcz szczypiące dłonie? Zastosuj maskę nawilżającą i regenerującą skórę, którą przygotujesz samodzielnie z jednego składnika.

Rozgnieć i wetrzyj w szczypiące dłonie. Ukoi podrażnienia i nawilży skórę lepiej niż krem

Warto raz dziennie zastosować odżywczą i nawilżającą maskę na dłonie. Rozgnieć pół awokado i wetrzyj papkę w skórę. Po 20 minutach zbierz ją ręcznikiem i przemyj letnią wodą. Awokado jest bogate w tłuszcze, witaminy i antyoksydanty, które nawilżają, odżywiają i regenerują skórę. Efekt jest natychmiastowy, a regularne stosowanie maski z awokado to prosty i skuteczny sposób na naturalną pielęgnację suchych dłoni.

Jak chronić skórę dłoni zimą?

W walce z suchą skórą dłoni przede wszystkim należy skupić się na ich pielęgnacji i zabezpieczeniu przed każdym wyjściem z domu zimą. Najlepiej w tym celu zastosować wazelinę kosmetyczną. Otóż ten tani kosmetyk, który jest dostępny każdej aptece znakomicie chroni skórę przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi, takimi jak mróz i wiatr. Wazelina nałożona na skórę tworzy film zabezpieczający ją przed działaniem czynników zewnętrznych i równocześnie chroni przed utratą wody. Dzięki niej szybko zapomnisz o suchej skórze na dłoniach zimą.