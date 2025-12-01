Rozpuść w mleku i nałóż na włosy na 20 minut. Pobudzi cebulki do wzrostu niczym steryd, a włosy będą rosły jak szalone. Domową maska na wypadające włosy

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2025-12-01 14:08

Wypadanie włosów to dosyć częsty problem u kobiet. Czasami jest konieczna wizyta w gabinecie lekarskim. W walce z wypadaniem włosów warto stosować też domowe maski, które pobudzą cebulki do wzrostu. Tu pomocny jest ten jeden składnik. Rozpuść go w ciepłym mleku i nałóż na pasma na 20 minut. Zadziała niczym steryd wzrostu dla włosów. Szybko zagęszczą się i wzmocnią.

Maska na porost włosów

i

Autor: Shutterstock
  • Nadmierne wypadanie włosów może być niepokojące, ale często pomogą proste, domowe metody.
  • Odkryj naturalną maseczkę z drożdży, która odżywi cebulki i przyspieszy wzrost włosów.
  • Rozpuść drożdże w mleku, nałóż na włosy na 20 minut, a zobaczysz spektakularne efekty.

Rozpuść w mleku i nałóż na włosy na 20 minut. Pobudzi cebulki do wzrostu niczym steryd

Choć wypadanie włosów jest naturalnym procesem i fazą życia włosa, to czasami może się nasilać i sprawiać wręcz, że na głowie pojawią się przerzedzania i łyse placki. Wówczas mamy do czynienia z nadmiernym wypadaniem włosów i taka sytuacja jest wskazaniem do wizyty u lekarza i wykonania szczegółowych badań. Oczywiście przyczyn wypadających włosów jest wiele. Czasem może być ono wywołane poważnymi chorobami, ale bywa, że przyczyna tego stanu jest błaha, na przykład wynika z błędów pielęgnacyjnych. I choć w aptekach znajdziesz dziesiątki produktów i suplementów na porost włosów, to z pewnością czasami warto wypróbować tego domowego sposobu na wypadające włosy. Naturalna maseczka z drożdży dostarczy osłabionym cebulkom wielu składników odżywczych i tym samym pobudzi je do wzrostu. Rozpuść je w mleku i nałóż na włosy na 20 minut, a pobudzi cebulki do wzrostu niczym steryd.

Domowa maska na wypadające włosy z drożdży. Pasma będą rosły jak szalone

Domowa maskę na włosy z drożdży bez problemu przygotujesz samodzielnie. W ciepłym mleku rozpuść dwie łyżki drożdży w kostce i zostaw na godzinę. Potem dodaj dwie łyżki jogurtu naturalnego i znowu zostaw na godzinę. Tak przygotowaną maskę nałóż na włosy i skórę głowy, przykryj je czepkiem lub folią i pozostaw na 20 minut. Po upływie tego czasu spłucz maskę z głowy ciepłą wodą. Maskę z drożdży na wypadające włosy warto stosować raz w tygodniu, a będą dosłownie rosły jak szalone.

Maska z drożdży na włosy. Właściwości

Drożdże są popularnym naturalnym preparatem, który od dawna jest stosowany w celu poprawy kondycji włosów, skóry i paznokci. Uważa się, że mogą pomóc w problemie wypadających włosów ze względu na zawartość witamin z grupy B, minerałów (takich jak cynk, selen i żelazo) oraz białka. Te składniki odżywcze są niezbędne dla zdrowego wzrostu włosów.

Polecany artykuł:

5 czubatych łyżek zamaskuje siwe włosy bez farby. Przyciemni pasma i nada im bl…
Fryzjer pokazał fryzurę na blond włosy, która skradła serca jego klientek po 50-tce
8 zdjęć
Super Express Google News
QUIZ z wiedzy o kobietach. Co wiesz o płci żeńskiej? Test nie tylko dla mężczyzn
Pytanie 1 z 10
Kiedy Polki uzyskały prawa wyborcze?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYPADAJĄCE WŁOSY
DOMOWA MASKA NA WŁOSY