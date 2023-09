Rumiane, słowiańskie policzki za jednym pociągnięciem. W Rossmannie znajdziesz hit, o którym mówią wszyscy

Nowości kosmetyczne, które warto znać

Kończące się lato to dobry czas, by zadbać o zniszczone, wodą morską oraz słońcem, włosy. Marka Sielanka ma w swojej ofercie wyjątkowy szampon do włosów zniszczonych Dziewczyna Jak Malina. Zapewni on nie tylko odpowiednią regeneracją, ale także rewelacyjnie pachnie. To prawdziwa uczta dla Twoich zmysłów.

W Super-Pharm znajdziesz specjalistyczną linię szamponów do skory głowy od marki Aromase. To produkty, które dedykowane są konkretnym problemom skórnym. Znajdziesz tu między innymi szampon przeciwłupieżowy, przeciw wypadaniu włosów oraz produkt dla osób z przetłuszczająca się skórą głowy. To linia dermokosmetyków, która sprawdzi się w Twojej łazience.

Zatrzymaj lato i blask swojej skóry. Anew by Avon prezentuje wyjątkową kolekcję z witaminą C. Znajdziesz w niej między innymi serum z 10 proc. witaminą C, które rewelacyjnie rozjasni skórę, domową mikrodermabrazję oraz krem SPF50, który w kompleksowy sposób zadba o Twoją cerę.

Marka Ziaja przygotowała wyjątkowe nowości na tez sezon. Delikatnie złuszczające maski. Dla miłośników nawilżenia polecamy tą z kwasem hialuronowym, zaś osoby, które potrzebują wygładzenia powinny sięgać po maseczkę Ziaja z kwasem glikolowym. To naturalny kwas, który genialnie złuszcza, wygładza i niweluje pierwsze oznaki starzenia się skóry.

Jeżeli marzy Cię piękna opalenizna sięgnij po krem do ciała od marki Uzdrovisco - Słońce w Słoiku. Zapewnia on delikatną opaleniznę, którą możesz budować. Nie zrobi plam, ani zacieków na skórze. To rewelacyjna opcja dla zaczynających swoją przygodę z tego rodzaju kosmetykami.

Jeżeli marzy Ci się idealny makijaż na jesień to marsz do Rossmanna. Na sklepowych półkach znajdziesz tam hit marki AA Wings of Color. Kolekcja Star Secrets to produkty do konturowania na mokro, które pokochał internet. Genialnie się blendują i zapewniają skórze promienny i zdrowy wygląd. Upolujesz je w wybranych sklepach Rossmann.

Prosty makijaż oczu? Mamy na to sposób. Marka Paese prezentuje swoją gorącą nowość - dwie palety cieni do powiek. Warm Crush oraz Cold Crush to propozycja dwóch palet cieni do powiek w uniwersalnych odcieniach. Jedna opcja jest zdecydowanie cieplejsza, a druga chłodniejsza. Dzięki nim wyczarujesz idealny makijaż upiększający. Cienie genialnie się blendują i są jedwabiście gładkie. To super propozycja zarówno dla profesjonalistów, jak i totalnych laików w makijażu.

