Wyprzedaże 2023

Rusza pierwszy etap letnich wyprzedaży CCC. Idealne klapki damskie na lato za 60 zł. Rabaty nawet do 50 proc.

Już jest – pierwszy etap wyprzedaży w CCC. Letnie obniżki to idealny moment, by upolować najmodniejsze obuwie i akcesoria w atrakcyjnych cenach. Ulubione obuwie modowych influencerek można zakupić z rabatem nawet do -50proc.! W ofercie wyprzedażowej znalazły się produkty topowych marek: Lasocki, Gino Rossi, Jenny Fairy, Sprandi, Badura oraz marek sportowych z oferty CCC.