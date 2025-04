Rusza sezon na okulary przeciwsłoneczne. Co w tym roku będzie w modzie?

Sceneria Marrakeszu – surowe piękno pustyni w kontraście do ornamentyki marokańskiej architektury – tworzy idealne tło dla kolekcji. To tu rzemiosło łączy się z nowoczesnym designem, a dopracowane w każdym calu formy zyskują swobodny, niewymuszony charakter.

Nowa kolekcja, zaprojektowana przez Davida Beckhama i stworzona we współpracy z Safilo, to ukłon w stronę mistrzowskiego wykonania i doskonałej jakości materiałów. Klasyczne modele nabierają świeżości, a subtelne detale nadają im indywidualny charakter.

Znakiem rozpoznawczym kolekcji pozostaje Talisman – detal inspirowany kształtem ptasich skrzydeł, który pojawia się zarówno na froncie, jak i na zausznikach opraw. Całość dopełnia laserowany monogram DB na szkłach przeciwsłonecznych – symbol dopracowanego stylu, który nie potrzebuje zbędnych ozdobników.

Kolorystyka kolekcji to klasyka w nowej odsłonie. Ponadczasowa czerń i odcień havana zyskały nowego towarzysza – British Green o subtelnym marmurowym wykończeniu, który dodaje okularom nowoczesnej elegancji.

KOLEKCJA THE STYLE PIONEER

Dla tych, którzy lubią podkreślać swój styl bez kompromisów. Wyraziste okulary przeciwsłoneczne i oprawki korekcyjne z tej kolekcji to więcej niż dodatek – to manifest indywidualności. Doskonale sprawdzą się zarówno na co dzień, jak i podczas wieczornych wyjść, dodając każdej stylizacji wyrazistości i charakteru.

KOLEKCJA ULTRABOLD

ULTRABOLD to śmiała interpretacja nowoczesnej elegancji. Trójwymiarowe konstrukcje, architektoniczne szlify i profilowane zauszniki tworzą formy, które przyciągają spojrzenia. Ręcznie nitowane zawiasy podkreślają jakość wykonania, a ikoniczny detal Talisman na zausznikach dodaje im rozpoznawalnego charakteru. Całość wieńczy laserowany monogram DB na przedniej soczewce – subtelny, ale wyrazisty znak marki.

KOLEKCJA BEVELLED

Geometryczna precyzja i nowoczesny twist – BEVELLED to kolekcja dla tych, którzy stawiają na wyrazisty design z architektonicznym sznytem. Subtelne fasetowania wokół soczewek nadają oprawkom głębi, a jedwabisty połysk wysokiej jakości acetatu sprawia, że całość wygląda lekko, ale jednocześnie mocno zaznacza swoją obecność.

Płaskie górne krawędzie okularów przeciwsłonecznych i sześciokątne oprawki korekcyjne przyciągają uwagę zdecydowaną linią i graficzną formą, którą dodatkowo podkreśla ikoniczny Talisman na zausznikach. A laserowany monogram DB na soczewce? Dyskretny, ale nie do przeoczenia – subtelnie przyciąga uwagę.

KOLEKCJA MOTOCYKLOWA

Zainspirowane pasją Davida Beckhama do motocykli, te oversize’owe okulary aviator to nowoczesna reinterpretacja klasyki biker style. Stworzone z myślą o współczesnych motocyklistach, łączą męską elegancję z niezrównaną funkcjonalnością, tworząc idealny balans między odważnym designem a praktycznością.

KOLEKCJA THE TIMELESS ICONS

Subtelna elegancja i vintage’owy urok – THE TIMELESS ICONS to kolekcja dla tych, którzy szukają ponadczasowych dodatków, nie gonią za trendami, ale sami nadają im kierunek. Proste, dopracowane formy i najwyższa jakość sprawiają, że te okulary to coś więcej niż dodatek – to styl wpisany w codzienność.

Zaokrąglone linie oprawek dodają im lekkości, tworząc modele dla tych, którzy cenią klasykę, ale noszą ją na własnych zasadach. To okulary, które nie tracą na aktualności, a jednocześnie doskonale wpisują się w estetykę współczesnej mody.

Dopracowane w każdym szczególe – kultowy Talisman na zausznikach, subtelny monogram DB na soczewce – to detale, które subtelnie przyciągają spojrzenia.

KOLEKCJA THE CURATOR

Klasyka w najlepszym wydaniu. Kolekcja The Curator to propozycja dla tych, którzy cenią dopracowane detale i ponadczasowy styl. Eleganckie oprawki z acetatu i metalu zyskują wyjątkowy charakter dzięki smukłym zausznikom z subtelnym motywem Talisman – dyskretnym, ale wyrazistym akcentem, który podkreśla ich design.