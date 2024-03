Ruszyła lokalna odsłona kampanii SEPHORA „Razem tworzymy piękno”

Dla swoich obserwatorów Sephora przygotowała konkurs – niespodziankę, dzięki której mogą dołączyć do grona bohaterów i opowiedzieć swoją historię całej społeczności Sephora.

5 marca Sephora zaprezentowała jednocześnie w prawie 35 rynkach na całym świecie, jedną spójną kampanią pod wspólnym hasłem: „We belong to something beautiful” (Razem tworzymy piękno), w której podzieliła się swoim manifesto, wyrażającego wartości marki i określającego wizję piękna wg Sephora. Marka tym samym podkreśliła swoją rolę jako miejsca oferującego przestrzeń do swobodnego odkrywania, testowania i wyrażania siebie - wolnego od osądzania, wzmacniającego pewność siebie i samoakceptację.

Od 12 marca w social mediach Sephora w Polsce zobaczyć możemy inspirujące historie różnych przedstawicieli społeczności skupionej wokół Sephora będące lokalną adaptacją „We belong to something beautiful” (Razem tworzymy piękno). Do współpracy marka zaprosiła osobowości ze świata beauty social mediów, z którymi lokalnie od lat współpracuje: Ilonę i Milenę znane jako @blessthemesspl, Vanessę @beautyvtricks, Selenę @selena.wil i Sylwię @makeupafterforty. W kampanii zobaczymy już wkrótce również artystę muzyka, niezwykle cenionego przez społeczność Sephora – Janna @jann_music_.

i Autor: materiały prasowe Sephora

Swoimi historiami podzieli się również wybrani pracownicy Sephora – Grażyna, managerka kategorii makeup oraz pracujący na co dzień w łódzkiej perfumerii Sephora jako doradca klientów– Mateusz, który w video wystąpił wraz ze wspierającą go Mamą. - To, jak postrzegane jest piękno dziś, znacznie różni się od tego, jak było one postrzegane jeszcze dekadę temu. Wiele badań pokazuje nam, że wizja piękna prezentowana w masowych mediach jest zbyt sztywna i nierealna. Możnaby również wnioskować, że związana z tym presja społeczna może nie sprzyjać naszemu zdrowiu psychicznemu. Sephora jako wizerunkowy lider kategorii retail beauty, marka która niejednokrotnie przełamywała bariery tejże kategorii, chce inicjować i uczestniczyć w zmianie tego podejścia. Akceptacja różnorodności dla młodszego pokolenia Alfa czy generacji Z jest kluczowa. Poszukując swojej tożsamości, chcą być inspirowani, jednocześnie śmiało wyrażając siebie. Chcemy tworzyć przestrzeń do takiego eksperymentowania, miejsca bez oceniania, w którym każdy czuje się dobrze - mówi Małgorzata Dzięcielewska, dyrektorka marketingu Sephora w Polsce i Czechach.

- Każda z opowiedzianych przez bohaterów naszej kampanii historii jest inna. Wszystkie one choć różnorodne – tak, jak cała nasza społeczność - spaja przesłanie, że to w nas samych i we wzajemnym wspieraniu się jest siła i że to my Razem tworzymy piękno. Mam nadzieję, że każdy kto zobaczy naszą kampanię weźmie z tych historii coś dla siebie, a być może podzieli się nimi z kimś, komu mogą pomóc w odkryciu najlepszej wersji siebie, bez spełniania oczekiwań i standardów innych, w samoakceptacji - dodaje Małgorzata Dzięcielewska.

Konkurs dla całej społeczności Sephora – dołącz do bohaterów kampanii!

Na TikTok Sephora Polska do 1.04. trwa konkurs, w którym do wygrania: profesjonalna sesja zdjęciowa dla dwóch osób, torba pełna produktowych bestsellerów i nowości z perfumerii Sephora, karta podarunkowa i warsztat makijażu! Zasady i zadanie konkursowe znajdują się na profilu TikTok marki.Lokalna video kampania prowadzona na profilach Facebook, Instagram oraz TikTok Sephora Polska, potrwa do końca kwietnia. Jej przygotowanie strategiczne wspierała agencja Liquid Thread, za produkcję odpowiadała agencja Bulletproff.