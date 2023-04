Piękna Polka robi karierę w USA. Amerykanie pokochali wdzięki Caroline Derpieński

Caroline Derpieński to piękna Polka, która robi wielką karierę w USA. Na Instagramie śledzi ją już ponad 6 mln osób i cały czas pojawiają się nowe osoby. Derpieński w mediach społecznościowych pokazuje swoje luksusowe życie i relacje z wszelkiego rodzaju eventów. Zanim jednak Caroline Derpieński podbiła Amerykę to w dzieciństwie wyemigrowała wraz z rodzicami za ocena. Pochodzi ona z Białegostoku, a swoją karierę w modelingu zaczynała już w wieku 13 lat. W 2016 roku zdobyła ogromne wyróżnienie w rankingu "Fresh Faces World" organizowanym przez platformę Model Management. To nie jedyne jej osiągniecia. Derpieński zdobyła także tytuł II Vice Miss w konkursie "Elite 2020" oraz "Queen of Bikini" w rywalizacji o tytuł "Queen of Poland". Całkiem niedawno jej wdzięki można było podziwiać również w GMARO Magazine.

Była w związku z milionem. Opowiedziała, jak jest naprawdę

Jak podaje portal interia.pl Derpieński pochodzi z arystokratycznej rodziny, a przez pewien czas związana była z ponad 60-letnim milionem. Takie związku zawsze budzą kontrowersja - seksowna blondynka i podstarzały bogacz. Caroline Derpieński nie wspomina tego związku najlepiej, przyznała bowiem, że był on bardzo toksyczny. - Te loga, te torebki, te kłamstwa, to wszystko nie jest warte codziennych łez, nie jest warte poniżenia przez faceta, przez kogo? Przez 60-letniego faceta, który nie szanuje nikogo! - opowiadała swego czasu Derpieński.