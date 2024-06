SEPHORA tworzy „Bezpieczne Przestrzenie” i pod skrzydłami KPH dołącza do dwóch Parad Równości

W świecie, w którym osoby LGBTQIA+ często doświadczają prześladowania, nienawiści i przemocy tylko dlatego, że są tym, kim są, „Safe Space” daje poczucie bezpieczeństwa, przynależności i godności. „Safe Space” to miejsce, w którym każda osoba może być dokładnie tym, kim jest, bez strachu przed byciem zranionym.

Sephora Safe Space w warszawskich Miasteczkach Równości i w perfumerii Złote Tarasy

Inicjatywa Safe Space (Bezpiecznej Przestrzeni) ma na celu promowanie świata pełnego inspiracji i inkluzywności, w którym każda osoba może celebrować swoje wyjątkowe piękno. W Sephora Safe Space każda osoba pod okiem zespołu Sephora będzie mogła skorzystać z bezpłatnego, szybkiego specjalnego makijażu lub akcentu makijażowego na Paradę Równości, jak również demakijażu, jeśli będzie mieć takie życzenie.

W Warszawie w dniach 15-22 czerwca Safe Space pojawi się w perfumerii Sephora w Złotych Tarasach – tuż przy trasie Parad Równości. Safe Space towarzyszyć będzie również dwóm Miasteczkom Równości, w których zespół Sephora pojawi się 15go (przy PKiN) oraz 22go czerwca (skwer Kahla nad Wisłą).

i Autor: materiał prasowy Sephora

Osoby odwiedzające strefę Sephora w tych dniach będą mogły wziąć też udział we wzmacniających warsztatach makijażu – Classes for Confidence – pod okiem Sephora makeup team. Będzie to okazja do tego, by poznać m.in. podstawy makijażu, nauczyć się makijażu ust, czy oczu. Każda osoba, która marzy o pracy w Sephora, będzie mogła w specjalnej strefie spotkać się z zespołem HR i sprawdzić jak rozpocząć swoją przygodę ze światem piękna…

Sephora x Stowarzyszenie KPH

Tegoroczna strefa Sephora w obu warszawskich Miasteczkach Równości to również kontynuacja wspólnych działań ze Stowarzyszeniem Kampania Przeciw Homofobii (KPH).

- Jako KPH dążymy do tego, aby zbudować Polskę ludzi równych praw, w której szacunek i godność są zagwarantowane wszystkim osobom - bez względu na orientację psychoseksualną i tożsamość płciową. Jest to możliwe m.in. dzięki współpracy z biznesem, czyli z firmami, które oprócz swojej głównej działalności, realizują również ważne cele społeczne, są odpowiedzialne i godne zaufania. Taką firmą jest właśnie Sephora! - mówi Monika Weryszko, menedżerka PR i komunikacji w KPH.

Nawiązana w 2021 roku współpraca lokalna Sephora Polska ze Stowarzyszeniem Kampania Przeciw Homofobii, początkowo dotyczyła wspólnych działań edukacyjnych i informacyjnych prowadzonych w social mediach Sephora, które spotkały się z rekordowo pozytywnym odbiorem społeczności skupionej wokół marki. W kolejnych latach Sephora pod skrzydłami Stowarzyszenia KPH, zorganizowała pionierski projekt warsztatów makijażowych w inkluzywnej atmosferze, dla osób transpłciowych i niebinarnych, które poprowadzili najlepsi makijażyści i makijażystki Sephora, z których skorzystało już blisko 50 osób.

Jednocześnie Sephora w Polsce w ubiegłym roku stała się jednym z sygnatariuszy „Listu poparcia społeczności LGBTQIA+”, który zainicjowany został przez Stowarzyszenie KPH oraz organizację Open for Business, a podpisany przez kilkadziesiąt firm z sektora prywatnego. Tym samym Sephora Polska dołączyła do grona pracodawców potwierdzających swoje zaangażowanie i konkretne działania na rzecz wsparcia osób ze społeczności LGBTQIA+ w miejscu pracy.

Dołącz do świętowania!

Sephora zaprasza wszystkie osoby należące do społeczności LGBTQIA+ oraz osoby sojusznicze do wspólnego świętowania Pride Month podczas Parad i Marszów Równości, które odbywają się w całej Polsce i do odwiedzenia warszawskiej strefy Sephora w Miasteczkach Równości oraz w Złotych Trasach. #WeBelongToSomethingBeautiful

i Autor: materiał prasowy Sephora