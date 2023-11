Sezon wyprzedażył ruszył na dobre. Sprawdź superokazje cenowe Singles’ Day w sieci perfumerii Sephora

Zjawiskowy płaszcz na wyprzedaży Reserved. Promocje taka, że dłonie same składają się do oklasków. Płaszcz na jesień z wełną w składzie i w cenie, która zwala z nóg

Sprawdź superokazje cenowe Singles’ Day w sieci perfumerii Sephora

Singles' Day to święto zakupów, które rozpoczyna czas megaokazji cenowych w sieci Sephora. Popularny Dzień Singla, przypadający 11 listopada, przyciąga miliony poszukiwaczy okazji cenowych na całym świecie. W Sephora fantastyczne promocje, które wystartowały już 3 listopada, to okazja do upolowania dla siebie kosmetycznych hitów topowych marek zapachowych, makijażowych i pielęgnacyjnych. Sprawdź, jaką ofertę sieć perfumerii Sephora przygotowała w tym sezonie.

Sephora to jedna z najchętniej odwiedzanych destynacji zakupowych w okresie okołoświątecznym. Poszukujący okazji cenowych, już od listopada znajdą zarówno w perfumeriach, jak i na sephora.pl mnóstwo okazji do radości: już 3 listopada ruszyła oferta -25% rabatu na wszystkie produkty aż 60 marek przy zakupach za min. 249 zł. W ofercie Sephora Singles’ Day znajdziemy makijażowe klasyki m.in. od Estee Lauder, Clinique, jak i produkty marek trendujących w social mediach np. Fenty Beauty by Rihanna, Huda Beauty, Too Faced, Tarte czy Milk Makeup.

Najbliższe dni to też czas, w którym warto skorzystać z bogatej oferty na Singles' Day marek pielęgnacyjnych np.: AVEDA, Shiseido, Phlov, Laneige, Erborian i wielu innych. W ofercie promocyjnej znajdziemy zarówno pojedyncze produkty, jak i piękne zestawy podarunkowe.

To też okazja do upolowania dla siebie nowego zapachu, którym otulimy się w jesienno-zimowe wieczory np. od Jimmy Choo, Narciso Rodriguez czy Eisenberg.

Poznaj pełną listę marek, których produkty objęte są rabatem z okazji Singles' Day na sephora.pl.

