Sposoby na nawilżenie skóry! Bez tego żaden krem nie zadziała

Nawilżająca pielęgnacja, która spełni największe wymagania

Poranna i wieczorna pielęgnacja to czas na naszej skóry, dzięki odpowiednim nawykom możemy poprawić jej kondycje, wyrównać koloryt, a nawet opóźnić procesy starzenia. Jednak ta krótka chwila rano i wieczorem może być również doskonałym rytuałem dla naszej duszy, to czas wyciszenia, symfonii zapachów i zabiegów pielęgnacyjnych, które odprężają. Właściwa pielęgnacja skóry to rytuał, którego absolutnie nie powinniśmy pomijać. Dzięki niej utrzymamy naszą cerę w dobrej kondycji, zapobiegniemy pierwszym oznakom starzenia, a i makijaż będzie wyglądał o wiele lepiej. Jednym z ważniejszych elementów pielęgnacji jest nawilżenie skóry. Wbrew panującej opinii, nawet cera tłusta tego potrzebuje. Skóra skłonna do wyświecania się w ciągu dnia powinna wybierać lżejsze, bardziej żelowe formuły.

Kiehl's - Ultra Facial Cream - Nawilżający krem do twarzy

Krem do twarzy nawilżający Ultra Facial Cream to unikalna, lekka formuła powstała na bazie starannie dobranych składników aktywnych. Może być stosowany przez wszystkie typy cery, w tym cerę wrażliwą. Zapewnia aż 24-godzinne nawilżenie, a po jego użyciu skóra jest miękka, gładka i zyskuje zdrowy wygląd. Nawilżający krem do twarzy powstał m.in. na bazie glikoproteiny lodowcowej, która wspiera naturalną równowagę skóry i głęboko ją nawilża. W składzie znalazł się również skwalan, czyli lipid naturalnego pochodzenia pozyskiwany z oliwek, który odbudowuje i wzmacnia barierę ochronną skóry.

i Autor: Materiały prasowe Kiehl's

Clinique - Moisture Surge™ 100-Hour Auto-Replenishing Hydrator

Intensywny krem nawilżający o Twojej ulubionej, żelowej konsystencji. Teraz w nowej, ulepszonej wersji. Przenika przez ponad 10 warstw* skóry, zapewniając jej 100 godzin nawilżenia i czyniąc ją jędrną i promienną, nawet po umyciu. Technologia Auto-Replenishing (Technologia Samoistnego Uzupełniania) pomaga skórze stworzyć własny wewnętrzny zasobnik wody, który zapewni jej nieustanne nawilżenie. Już po jednym zastosowaniu formuła natychmiast zwiększa nawilżenie skóry o 174%*, a bariera ochronna skóry zostaje wzmocniona o 37% po zaledwie 4 tygodniach.

i Autor: Materiały prasowe Clinique

Lancôme - HYDRA ZEN ANTI-STRESS

Ostry wiatr czy klimatyzacja mogą mieć negatywny wpływ na kondycję skóry i prowadzić do jej wysuszenia. Dlatego krem nawilżający do twarzy Hydra Zen Anti-Stress jest polecany do codziennej pielęgnacji. Działa aktywnie przez cały dzień i otula skórę tarczą ochronną. Krem ma lekką, szybko wchłaniającą się konsystencję. Przenika w głąb skóry, nawilża ją i pozostawia przyjemnie miękką i gładką – bez tłustej warstwy i uczucia lepkości.

i Autor: Materiały prasowe Lancome