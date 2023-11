Pielęgnacyjne trio, które zastąpi makijaż

Kremowe i płynne produkty do makijażu twarzy to jeden z najgorętszych trendów tego sezonu. Tego rodzaju róże do policzków, rozświetlacze oraz bronzery nadają skórze bardzo naturalny i promienny efekt. Mokra formuła sprawia, że cera wygląda zdrowiej i zyskuje delikatny blask. Płynne kosmetyki do twarzy sprawdzą się również w przypadku skóry dojrzałej, nie podkreślają one suchości cechy i nie wchodzą w zmarszczki.

Bronzer i rozświetlacz to zdecydowanie najważniejsze produkty do makijażu w każdej kosmetyczce. Idealnie podkreślają one opaleniznę, wyrównują kolory skóry oraz dodają jej promiennego i zdrowego blasku. To także niezwykle uniwersalne kosmetyki, które można stosować na wiele różnych sposobów, od klasycznego konturowania poprzez ocieplanie i brązowienie skóry, aż do make-upu całego ciała i podkreślenie naturalnej opalenizny. Jednak wybór odpowiedniego bronzera i rozświetlacza nie zawsze jest prosty, na rynku dostępnych jest bardzo dużo tego typu produktów w różnych odcieniach, o różnych formułach i rożnych stopniach pigmentacji.

Hitowe trio, które doda Twojej skórze blasku

DRUNK ELEPHANT - D-Bronzi™ Anti-Pollution Sunshine Drops - Olejek Odżywiająco-Brązujący

Samoopalacz do twarzy dodatkowo nadaje skórze muśnięty słońcem wygląd. Niczym promienie słońca we flakoniku, lecz zupełnie nieszkodliwe. Bogate w kwasy omega olejki z pierwszego tłoczenia z maruli i pestek porzeczek, w połączeniu z witaminą F (kwasy tłuszczowe) błyskawicznie odbudowują delikatną równowagę skóry, wspierając jej zdrową barierę ochronną, podczas gdy skoncentrowana mieszanka chroniących skórę antyoksydantów wspiera jej odporność na zanieczyszczenia i czynniki zewnętrzne.

i Autor: Materiały prasowe Drunk Elephant

DRUNK ELEPHANT - O-Bloos™ Rosi Drops - Róż Do Twarzy W Kroplach

Czy znasz ten powiew ciepłego powietrza, który pojawia się, gdy się zakochasz lub gdy biegniesz przez łąkę pełną kwiatów? (A może zakochując się biegając po łące pełnej kwiatów?). To ten sam młodzieńczy blask, bez melodramatu i przyspieszonego tętna. Lekko brzoskwiniowo-różowy odcień tego różu do twarzy rozświetla, a odżywcza mieszanka olejków bogatych w kwasy omega i niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, które wzmacniają barierę skóry, pozostawiają skórę miękką i ukojoną.

i Autor: Materiały prasowe Drunk Elephant

NOWOŚĆ - DRUNK ELEPHANT - B-Goldi™Bright Drops - Krople rozświetlające

Rozświetlające serum z 5% niacynamidem, które zapewnia natychmiastowy złoty blask bez błyszczącego wykończenia. Dzięki zawartości 5% niacynamidu, diglukozylowego kwasu galusowego i ekstraktu z liści morwy, redukuje przebarwienia, brązowe plamy i ślady po trądziku, jednocześnie poprawiając przejrzystość i blask skóry, a oleje wzbogacone w kwasy omega ujędrniają, odżywiają i koją skórę. Odbijające światło pigmenty rozświetlają matową skórę bez pozostawiania połyskującego wykończenia.

i Autor: Materiały prasowe Drunk Elephant

i Autor: Materiały prasowe Drunk Elephant