SHAKIRA nową ambasadorką IPANEMA! Kolekcja Ipanema Sempre Nova już dostępna w Polsce

Shakira to bez wątpienia jedna z najbardziej wpływowych Latynosek w popkulturze. To nie tylko autorka niezapomnianych hitów, wokalistka o wyjątkowej barwie głosu, która słynie ze swoich kultowych ruchów tanecznych, ale także bizneswoman i filantropka. Swoimi poglądami i działaniami doskonale ucieleśnia kluczowe dla marki Ipanema wartości, takie jak wzmacnianie pozycji kobiet w życiu prywatnym i zawodowym, zrozumienie dla codziennej bieganiny, odwagę bycia liderką i podążanie w kierunku tego, kim chce się być.

Jako nowa ambasadorka marki, w nadchodzącym sezonie letnim Shakira będzie twarzą wyjątkowej kampanii kolekcji Ipanema Sempre Nova. To wielka celebracja kobiecego wszechświata poprzez modę i trendy. Najnowsza, damska kolekcja obejmuje różne modele w rozmiarach zarówno dla kobiet, jak i dziewczynek. Do wyboru są klapki typu japonki oraz wsuwane, a także sandały.

- Cieszę się, że już oficjalnie mogę ogłosić współpracę z Ipanema i to w kampanii, która ma na celu podkreślenie kobiecej drogi i niesie za sobą bardzo ważne dla nas, kobiet przesłanie. Pamiętajmy, że warto przywiązywać wagę do każdego kroku, jaki stawiamy w życiu, zwłaszcza jeśli to krok w kierunku realizacji siebie i swoich marzeń – mówi Shakira.

A Alexandre Gastaldello, dyrektor ds. eksportu Grendene, firmy do której marka należy, dodaje: Ipanema Sempre Nova to nowoczesne spojrzenie na modę, z zachowaniem słonecznego DNA marki. Kolekcja jest już wprowadzona na światową skalę i pojawia się w topowych stylizacjach. Wierzymy, że wykorzystamy jej globalny potencjał. Tak się dzieje, gdy na scenie pojawia się Shakira, która komunikuje się na szeroką skalę poprzez środowisko artystyczne i akcje humanitarne. To osobowość, która tak jak marka Ipanema, emanuje słoneczną, kobiecą siłą

i Autor: Materiały prasowe Ipanema

