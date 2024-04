FaceBoom make-up X Kinga Sawczuk – debiut pierwszej linii kosmetyków do makijażu od FaceBoom

FaceBoom, znany do tej pory z doskonałej jakości kosmetyków do pielęgnacji twarzy, tym razem zaskoczył swoje fanki i fanów premierą, jakiej jeszcze w historii tej marki nie było! Na rynku zadebiutowała właśnie kolekcję 29 kosmetyków do makijażu, stworzona wspólnie z Kingą Sawczuk, jedną z największych gwiazd polskiego TikToka.

„Staram się zawsze postępować w zgodzie ze sobą i współpracować przy projektach, które są mi bliskie. Markę FaceBoom znam od dawna, doceniam jej dbałość o jakość kosmetyków i komunikacyjny luz, dlatego z przyjemnością zaangażowałam się w stworzenie pierwszej kolekcji kosmetyków kolorowych tej marki. Makijaż to jeden z bardzo ważnych elementów wizerunku, sposób na podkreślenie swojego indywidualnego stylu. Z kosmetykami FaceBoom make-up z łatwością stworzymy make-up no make-up, czy szalony look na letni festiwal muzyczny. To seria, która każdemu pozwoli wyrazić siebie!” – mówi Kinga Sawczuk.

Nowa linia FaceBoom make-up zadowoli zarówno makijażowe minimalistki, jak i fanki lub fanów makeupowego szaleństwa. Subtelność odcieni nude, czy ekstrawagancja błyszczących tonów i efektowny glow? Gama propozycji, zarówno pod kątem formy, jak i odcieni jest na tyle szeroka, by każdy mógł stworzyć kompletny makijaż, zarówno na dzień, jak i na specjalną okazję.

To kosmetyki pozostające w zgodzie z najnowszymi trendami w makijażu, o innowacyjnych formułach, łatwe w aplikacji i długo utrzymujące się na skórze. Cienie do powiek w paletce są doskonale napigmentowane, a glow, jaki dzięki nim można uzyskać zachwyci każdego, kto pragnie błyszczeć jak gwiazda! Na uwagę zasługują także produkty do konturowania na mokro – róże, bronzer i rozświetlacze w płynie, rozświetlające fluidy z SPF50 oraz kompatybilne z nimi korektory pod oczy i do twarzy, które pomogą ukryć wszelkie niedoskonałości oraz rozświetlą cienie pod oczami. Żel do stylizacji brwi szybko schnie, nie kruszy się i utrzymuje brwi ryzach przez wiele godzin, bez konieczności poprawiania. Elastyczny aplikator w eyelinerze w pisaku umożliwia precyzyjne zrobienie kreski nawet makijażowemu nowicjuszowi. Błyszczyki docenimy zarówno za wyjątkową trwałość i efekt ultra połysku 3D, jak i nowoczesny aplikator-pacynkę, którą wygodnie nałożymy kosmetyk na usta. Tutaj każdy produkt został starannie przemyślany, zarówno pod kątem formulacji, jak i łatwości aplikacji!

W skład serii FaceBoom make-up wchodzą:

paletki cieni do powiek (w 2 wariantach kolorystycznych),

cienie do powiek w sztyfcie (w 3 odcieniach),

paletki do konturowania (3 w 1) w kolorystyce chłodnej - dopasowanej do karnacji blondynek i ciepłej – dopasowanej do brunetek. Każda z paletek zawiera: róż, rozświetlacz i bronzer,

róż w płynie (w 2 odcieniach),

bronzer w płynie,

rozświetlacze w płynie (w 3 odcieniach),

błyszczyki do ust (w 4 wariantach kolorystycznych),

tusz do rzęs (kolor czarny),

eyeliner w pisaku (kolor czarny),

magiczna baza-eyeliner,

żel do stylizacji brwi,

korektory pod oczy i do twarzy (w 3 odcieniach),

rozświetlające fluidy (w 3 odcieniach),

pudry do twarzy (2 warianty),

puder pod oczy.

Makijaż to jeden ze sposobów manifestowania swojego indywidualnego stylu, pokazywania osobowości. FaceBoom make-up to kolekcja, która wręcz zachęca do wyrażania siebie, do odkrywania swojego „ja” i zabawy z makijażem. Kosmetyki zostały wzbogacone o aktywne składniki nawilżające i kondycjonujące skórę. Dzięki nim cera pozostaje nawilżona, świeża i promienna, nawet po całym dniu w makijażu.

Marka FaceBoom przyzwyczaiła swoje fanki i fanów do różowej kolorystyki swoich opakowań. Nie inaczej jest w przypadku nowej serii FaceBoom make-up, która zachowuje spójność designu.

Nowa kolekcja FaceBoom make-up już jest dostępna w drogeriach Rossmann i na www.bielenda.com

i Autor: Materiały prasowe FaceBoom

i Autor: Materiały prasowe FaceBoom

i Autor: Materiały prasowe FaceBoom