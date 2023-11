Sklepy Deichmann się zmieniają. Koniec z klasycznym robieniem zakupów

Sklep jakiego nie było

DEICHMANN wdrożenie nowego konceptu aranżacyjnego rozpoczął w 2023 roku. Czym charakteryzuje się to rozwiązanie? Kasa na środku sklepu, otwarty sufit, wydzielona strefa sportowa i kolorystyczne rozróżnienie poszczególnych działów, to chyba te najbardziej widoczne zmiany. Nowością są również rozwiązania z zakresu digital signage. Każdy sklep DEICHMANN w nowym koncepcie jest wyposażony w 3 ekrany LED: w witrynie, na dziale sportowym oraz za kasą. Każdy z nich informuje klientów o ofercie i aktualnych promocjach. Nowy koncept pozwala na jeszcze lepszą ekspozycję towaru. Jest to szczególnie widoczne na dziale markowych butów sportowych, gdzie obuwie takich marek, jak adidas, Nike, Puma, Skechers czy Fila prezentowane jest na specjalnej ścianie.

Dynamiczna ekspansja

Aż 33 sklepy będą zrealizowane według nowego standardu. A to dopiero początek. Nie mamy wątpliwości, że obrany przez nas kierunek jest właściwy. Nasza sprzedaż narastająco jest wyższa niż w analogicznym okresie w 2022 roku. Sklepy zrealizowane według nowego konceptu aranżacyjnego, znacząco przyczyniły się do tego wyniku". - mówi Wojciech Normand, Wiceprezes Zarządu DEICHMANN w Polsce. W przyszłym roku planujemy oczywiście dalej rozwijać nowy koncept. Otworzymy 18 zupełnie nowych sklepów, a kolejne 22 całkowicie przebudujemy. Wszystkie inwestycje zrealizujemy ze środków własnych, bez posiłkowania się zewnętrznym finansowaniem. Taka strategia realizowana jest we wszystkich krajach Grupy DEICHMANN, dzięki czemu – jak pokazuje wcale nie tak odległa przeszłość - doskonale radzimy sobie ze wszelkimi, globalnymi kryzysami na rynku. – dodaje. Warto podkreślić, że zmieniamy się nie tylko w Polsce, ale w całym naszym regionie. Nasze sklepy na Litwie, Łotwie i w Estonii, których na koniec roku będzie łącznie już blisko 40, również będą realizowane w nowej formule. – dodaje.Nowa aranżacja sklepów DEICHMANN pozwala na jeszcze lepsze adresowanie kluczowych dla marki komunikatów. Nowoczesny design i rozwiązania multimedialne podkreślają modowość. Odświeżone elementy ekspozycyjne umożliwiają jeszcze lepszą ekspozycję towaru i komunikowanie korzystnych cen. Zastosowane kody kolorystyczne, dedykowane poszczególnym działom mają natomiast uwypuklić to, z czego słynie DEICHMANN – szeroką ofertę dla całej rodziny.

i Autor: materiały prasowe Deichmann

