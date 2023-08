Skoncentrowany krem na zmarszczki w wielkiej promocji Rossmanna. Zapłacisz tylko 21 zł, a pył diamentowy ujędrni skórę i sprawi, że pierwsze zmarszczki znikną

Promocje w Rossmannie. Boski krem na zmarszczki w bardzo atrakcyjnej cenie

Najnowsze promocje Rossmanna obfitują w wielkie obniżki cen popularnych kosmetyków. Jeżeli szukasz skutecznego kremu na zmarszczki, który faktycznie działa to koniecznie biegnij do Rossmanna. W trwającej promocji znajdziesz rewelacyjny krem przeciwzmarszczkowy od polskiej marki Bielenda. Mowa o kremie Diamentowe Lipidy dla osób po 60-tce. To wyjątkowa, skoncentrowana formuła, która zadba o Twoją skórę. W promocji Rossmanna krem Diamentowe Lipidy od Bielendy kosztuje tylko 20,99 zł. Dlaczego warto go spróbować?

LIPIDY to bogate w kwasy omega-3-6-9, które stanowią naturalny składnik skóry i odpowiadają za jej prawidłowe nawilżenie. Z wiekiem liczba lipidów spada, skóra ulega nadmiernemu przesuszeniu, staje się szorstka, pozbawiona elastyczności, wiotczejąca, bardziej podatna na powstawanie zmarszczek.

intensywnie nawilżają i regenerują, mają wpływ na poprawę elastyczności skóry, zapobiega ją jej wysuszeniu. KWAS POLIGLUTAMINOWY o silnym działaniu nawilżającym długotrwale chroni delikatną skórę dojrzałą przed przesuszeniem i zapewnia wzrost elastyczności.

o silnym działaniu nawilżającym długotrwale chroni delikatną skórę dojrzałą przed przesuszeniem i zapewnia wzrost elastyczności. PYŁ DIAMENTOWY ma wpływ na poprawę kondycji i wyglądu skóry, dodaje cerze promienności i blasku, optycznie zmniejsza widoczność zmarszczek. dla skóry, głęboko odżywcza i regenerująca lipidowa linia kosmetyków przeciwzmarszczkowych powstała, by chronić delikatną, suchą, wrażliwą, wymagającą szczególnej pielęgnacji skórę dojrzałą.

